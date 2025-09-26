Por si no sabías, Ricardo Ferretti (mejor conocido como el Tuca Ferretti) es un ex futbolista y entrenador brasileño naturalizado mexicano, que ha logrado de los mejores números en la historia del fútbol mexicano, pero sin duda algo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, es su temperamento y su apasionante forma de expresarse, pues hace saber su frustración, puntos de vista o desacuerdos, con gritos, manoteos y su clásico “¡Caghajo!”.

Y ahora el legendario Tuca Ferretti le grita al mundo (otra vez)… pero esta vez es fuera de la cancha y por culpa de una chela. TaDa Delivery le puso cámara, luces y botana para la realización de esta joyita de video que ya se está haciendo viral.

Campaña de Tuca Ferretti “No hagas calentar al Tuca” | Foto: Cortesía.

Tuca Ferretti hace un video viral con TaDa Delivery, y no faltó su clásico: ¡Caghajo!

Si algo aprendimos en el futbol mexicano es que hay cosas sagradas: el respeto al balón, la chela bien fría cuando lo ves y… no hacer enojar al Tuca Ferretti.

Y por eso, TaDa Delivery, la app de delivery de Grupo Modelo, decidió mezclar todas esas pasiones en un video que ya está circulando con fuerza en redes sociales. ¿El resultado? Una joya que nos regala el Tuca Ferretti en su máxima expresión: gritando, regañando, dirigiendo y haciendo eso que tanto nos encanta de él… pero esta vez con humor.

Échale ojo al video acá.

La campaña de TaDa Delivery es un homenaje divertido al carácter explosivo del ex director técnico, y por supuesto, a las ventajas de esta app, donde puedes pedir chelas bien frías y te llegan rápido y a buenos precios. Es por eso que en esta historia, el Tuca se enfrenta a un escenario muy serio, que por supuesto, lo hace enojar: ¡el pedido de chelas no ha llegado a tiempo!

Jugador de futbol en el campo | Foto: Especial.

¿A poco no está divertido? Este video es digno de compartirse en el grupo de WhatsApp que tienes con tus compas con quienes echas la cascarita, con los que te juntas a ver el partido mientras tomas una chelita, o hasta con tu suegro futbolero que es fan del Tuca Ferretti.

Con este video nos queda claro que TaDa no sólo quiere que pidas cervezas frías en minutos, quiere que lo hagas con una sonrisa… y con el eco del “Caghajo” en la cabeza.