Lo que necesitas saber: Desde el pasado 5 de octubre de 2025, el joven chef y deportista de 21 años no ha sido vuelto a ver por sus seres queridos tras ir al baño de un restaurante en Mazatlán.

Han pasado 8 meses desde la desaparición de Carlos Emilio Galván Valenzuela y debido a la falta de respuesta y transparencia sobre la investigación de su caso, familiares desplegaron en el Monumento a la Revolución una megamanta con el rostro del joven.

Colocan megamanta por joven desaparecido // Instagram: japan_cdmx

Lo que se sabe de la desaparición de Carlos Emilio Galván en Mazatlán

Vamos por partes. El 5 de octubre de 2025, el joven chef y deportista de 21 años asistió junto con su familia al bar Terraza Valentino, propiedad del entonces secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas.

En un momento de la reunión, Carlos Emilio se levantó de la mesa y dijo que iba al baño. Hasta ahí todo bien, sin llamadas, mensajes, forcejeos, solo caminó hasta los sanitarios del restaurante.

¿Qué pasó después? Ahí es donde todo se complica. Resulta que tras unos minutos de no volver a su lugar, sus familiares se preocuparon y fueron a buscarlo a los baños… pero guardias de seguridad del local no les permitieron el paso.

Manta por joven desaparecido // Facebook: Brenda Valenzuela Gil

Desde entonces, se desconoce su paradero. Sus seres queridos han exigido a las autoridades que investiguen de manera exhaustiva la desaparición de Carlos Emilio Galván, sin importar quién esté implicado (por el tema del exsecretario).

“Mientras el país se prepara para recibir al mundo con motivo del Mundial de Futbol, yo sigo sobreviviendo en un México donde ninguna estrategia de seguridad ha servido para regresarme a mi hijo“, señaló su madre Brenda Valenzuela Gil a través de un post en redes.

Comunicado sobre megamanta sobre la desaparición de su hijo // Facebook: Brenda Valenzuela Gil

Despliegan megamanta en el Monumento a la Revolución

La historia sobre su desaparición vuelve a la conversación debido a que colectivos y familiares del joven desplegaron este miércoles una megamanta con su rostro para visibilizar su caso a nivel nacional.

Esta forma de pedir a las autoridades una respuesta por la desaparición de Carlos Emilio ocurrió en el Monumento a la Revolución en la CDMX… y las imágenes ya están circulando en redes.

Esperemos que con esto, las autoridades por fin tomen cartas en el asunto y comiencen a investigar de la mejor manera la desaparición de Carlos Emilio.