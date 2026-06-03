Lo que necesitas saber: Live será el acto principal de este evento... y México es la única parte de la gira por Latinoamérica en la que la banda se acompañará de Soul Asylum y 4 Non Blondes.

¿Alguna vez quisieron escuchar juntos a Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum? Pues eso pronto será posible… y no poniéndole a alguna estación de la FM dedicada a éxitos noventeros, sino en vivo.

Live / Foto: facebook.com/livetheband/ (@jaybroderick_photographer)

¿Cuándo y dónde se presentará Live e invitados?

Por medio de redes sociales, se confirma la presentación de estas tres bandas que echarán lo más macizo de sus catálogos para que quede claro que son más que un “one hit wonder”… en un show bautizado como “Independencia Alternativa”.

Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum se presentarán en el Velódromo de la Ciudad de México. El acto principal, la banda liderada por E. Kowalczyk, mientras que abrirán el evento las intérpretes de “What’s Up?” y “Runaway Train”.

Así que vayan apartando el día 19 de septiembre… porque después del simulacro nacional, vámonos para el concierto.

Live, 4 Non Blondes y Soul Asylum en México / Imagen: facebook.com/edkowalczyk

OJO: México es el único país de América Latina en el que Live tendrá como invitados especiales a las dos bandas: 4 Non Blondes y Soul Asylum.

Boletos para Live con las dos bandas invitadas

Los boletos para este evento que realmente despertará nostalgias estarán a la venta a partir del 5 de junio en funticket.mx y en Forum Buenavista. Así, sin preventa ni nada: va directa la venta.

4 Non Blondes y Soul Asylum no tienen mucho de haberse presentado en nuestro país, mientras que Live y su post grunge alternativo llevan rato de no hacerse presentes… oportunidad insuperable para los fans.