“El chente de Sonora”: Artista callejero canta igualito a Vicente Fernández y se vuelve viral

Aunque ya pasaron unas semanas de que murió Vicente Fernández, su partida aún sigue haciendo eco en todos los que aman sus canciones. Es por eso que no extraña que se haya vuelto viral en redes “El chente de Sonora”, un hombre que trabaja como artista callejero y canta igualito al Charro de Huentitán… pero neta, ¡le hace igualito!

Claro, tras la muerte de Vicente Fernández, varios imitadores comenzaron a salir de todos lados, pero debemos decir que El Chente de Sonora llegó cuando todo esto era monte, como dicen por ahí. Él ya se había vuelto viral hace tiempo pero su caso retomó fuerza con la partida del mayor de los Fernández.

Este hombre tiene la voz de Vicente Fernández y por eso lo conocen como “El Chente de Sonora”

Se trata de Don Roberto Velenzuela, quien ya hace un rato había dado de qué hablar en redes por el enorme parecido de su voz con la del mismísimo Vicente Fernández, motivo por el que se ganó el apodo de “El Chente de Sonora”. El hombre apareció en un video interpretando “Ya me voy para siempre”, y rápidamente dejó boquiabiertos a todos los que lo llegaron a escuchar.

Pero ahora que murió el Charro de Huentitán, su caso volvió a tomar fuerza y se viralizó nuevamente en redes sociales. Don Roberto Valenzuela fue recordado por muchos y conocido por otros a finales de este año tras la muerte de Vicente Fernández el pasado 12 de diciembre.

El video donde se le vio por primera vez se viralizó nuevamente y ahora se han publicado otros donde interpreta más rolas del cantante y actor mexicano. Y sí, nuevamente nos dejó con la boca abierta porque de verdad es increíble el parecido entre la voz de “El Chente de Sonora” con la del original.

Lo quieren mucho en su comunidad

Don Roberto vive en la zona de Cananea, por lo que muchos lo conocen también como “El Chente de Cananea”, según informa El Universal. “Yo soy un artista reconocido a nivel mundial, como pordiosero o como sea, como sea, como sea, como pordiosero o como limosnero, pero no como ratero o como asaltante, ni como secuestrante, porque yo no secuestro, no robo, nomás soy el artista de la calle”, expresó en una entrevista.

El Chente de Sonora es muy apreciado en dicha comunidad pues siempre atiende a sus fans con mucha amabilidad y nunca rechaza aventarse el pedacito de alguna canción de Vicente Fernández cuando se lo piden. ¡Qué maravilla!