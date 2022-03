Órale: Una mamá y su hijo crean un kit de iniciación para tu primera relación sexual

Aún en la era del internet donde la información está mucho más al alcance de la gente, hablar de educación sexual con un adolescente sigue siendo una situación nada sencilla. Y si somos honestos, hay muchos temas que siguen siendo tabú incluso para la gente más grande. Por eso es que la iniciativa de Chloe Macintosh ha llamado la atención en muchos niveles.

Ella es una conocida empresaria radicada en Inglaterra que recientemente se hizo viral gracias a su First Time Sex Starter Kit, que es básicamente una guía de introducción al sexo para los jóvenes. Pero esta no es una guía cualquiera pues Chloe la desarrolló de la mano de sus hijos, principalmente respondiendo alguna dudas que ellos mismos podrían tener.

Chloe Macintosh y el ‘First Time Sex Starter Kit’

En el Reino Unido, Chloe Macintosh es reconocida como una exitosa empresaria cofundadora de la marca de muebles Made, pero no es el único ámbito en el que se desenvuelve como tal. Ella también echó a andar Kama, que es una app móvil cuyo objetivo es “ofrecer prácticas de sexo consciente para todos los cuerpos, independientemente de la edad, la sexualidad o el género”.

Dicho de otro modo, busca que sus usuarios experimenten el amor, la intimidad y la sexualidad de la manera adecuada, desmitificando algunas cuestiones o dudas que por ahí puedan surgir. Bajo ese concepto, Macintosh decidió agregar un nuevo contenido a su aplicación enfocado hacia los adolescentes que ya piensan en tener ‘su primera vez’.

El First Time Sex Starter Kit comenzó a desarrollarse durante el periodo de confinamiento y si bien la idea surgió en Chloe, la realidad es que la información y los contenidos recabados se apoyan mucho en sus hijos Félix, de 16 años y Elliot, de 14. “El contenido que queríamos publicar es más que algunos consejos para ponerse un condón… Se trata más de relacionarse con la experiencia y hacerla lo más relajada y cómoda posible”, dijo Chloe a la edición británica del Huffpost.

¿Qué consejos se dan en la app?

El contenido de First Time Sex Starter Kit está inspirado en las propias dudas que los hijos de Chloe tenían, además de que ella misma consideró que la educación sexual impartida en las escuelas a veces es insuficiente. Así que a lo largo de esta curiosa guía, los adolescentes podrán ver un total de 20 videos en los que Félix le hace todo tipo de preguntas a un terapeuta sexual.

Algunos videos, por ejemplo, nos muestran a Félix preguntándole al terapeuta cosas como “¿La ayudarías con eso? ¿Ayudarías a tu pareja a desvestirse o solo te quitarías tu propia ropa?“, que sin duda puede parecer una duda un tanto extraña para una persona mayor, pero para un adolescente toma otro sentido.

Y así, nos vamos encontrando con algunas secciones con consejos sobre temas más sencillos y otros más complejos como una guía de ‘fingering’, sobre qué es el ‘juego previo’, una introducción al sexo anal, sobre cómo sentirse cómodo y hacer que la otra persona se sienta igual, cómo superar la ansiedad sexual, entre muchas otras cosas.

Eso sí, como relata el periódico The Sun, la opinión de los usuarios en redes sociales se ha dividido ya que algunos no han visto con buenos ojos esta guía. Sin embargo, Chloe Macintosh menciona que espera que este kit ayude a los adolescentes a hablar más abiertamente con sus padres sobre educación sexual y el placer, que no es un tema que se aborda en muchos casos.

“Si eliminamos el tabú y la vergüenza de hablar de sexo, entonces el auténtico placer puede surgir de forma más natural”, dice Chloe sobre su proyecto. ¿Qué les parece esta peculiar iniciativa?