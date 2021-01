¡Eso es taaan 2020! Claro Shop te ayuda a armar tu nuevo look

¡Que levante la mano el que siente que su clóset ya no lo reconoce! Así es amigos, la nueva normalidad nos ha llevado a que la pijama sea nuestro uniforme y los pants la nueva versión de los jeans, y eso sin mencionar que tal vez algunas cositas ya no nos queden (cof cof… no culpes al confinamiento del atracón del Guadalupe -Reyes).

¡En fin! Aquí no buscamos culpables, sino soluciones, por eso Claro Shop te ayuda a dejar atrás el 2020 y a ponerte las pilas para este nuevo año, porque recuerda, el home office y las clases virtuales no durarán para siempre. Échale un ojo a estos productos que te ayudarán a actualizar tu look y estar listo para un regreso de impacto a las reuniones presenciales.

El toque cool para una entrada triunfal

Si aún tienes prendas que jalan chido, solo necesitas un aroma que vaya con tu estilo para voltear las miradas. Acá te recomendamos el 212 Men de Carolina Herrera, y para la damita que le gustan los aromas delicados, el Very Irrésistible de Givenchy.

¿Quieres el look completo? Aplica la vieja confiable

La chamarra de mezclilla es un must en cualquier clóset, pero dale la vuelta con esta versión de Levi’s que le da un toque militar a lo casual. Combínala con unos tenis Lacoste y un reloj Armani o este reloj Casio vintage con resistencia al agua, y ya estás listo para impresionar. ¿Y los jeans apá? No le falles y ármate con estos Dockers Slim Fit. ¡Aaaamooonos!

Y ellas no se quedan atrás… ¡Saca la ondita!

Para ellas también la chamarra de mezclilla es un infaltable, pero sobre todo, nunca hay suficientes en el clóset, por eso chécate esta chamarra original trucker de Levi’s, ideal para andar cómoda y cool cuando más lo necesites. Pero, ¿le falta algo, no? ¡Justo un bolso para tu tablet! Acá una de Gucci que se ajusta para guardar todo lo que necesites.

Ahh pero no dejemos de lado los zapatos, unos que le aguanten el ritmo a tu estilo y a tu rutina como lo son estos Adidas, cómodos y trendy, justo como te gustan.

¿No encontraste las marcas que te gustan? La app de Claro Shop te tiene cubierto

Si estas recomendaciones no se adaptan a lo que buscas, descarga la app oficial – iOS o Android – y encuentra más de 500 mil productos y 10 mil marcas de renombre como Levi’s, Puma, Apple, Samsung, Nike, Under Armour, Huawei, Lenovo y muchas más, y además usando la app puedes realizar tus compras de forma segura, monitorear el estado de tu pedido y hacer reseñas de lo que ya compraste, ¡todo súper fácil, rápido y seguro!

Tu nuevo look a meses sin intereses y con envío gratis

¿Kha? ¡Así como lo lees! En Claro Shop puedes pagar hasta 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes y hasta 36 meses con cargo a Recibo Telmex, y hacer tus pagos en Oxxo, 7Eleven, Sears y Sanborns. Echale ojo acá para enterarte de todas las formas de pago y promociones.

Por si esto fuera poco, tienes envío gratis a partir de $499 MXN. ¡Uff ya no hay pretextos!

Y si necesitas una lanita extra…

En Claro Shop puedes vender a millones de clientes potenciales creando tu propia tienda dentro de Claro Shop con tarifas especiales de envío, publicación gratis y fullfilment (se almacena tu producto en bodegas y se entrega de forma exprés). ¡Aprovecha y saca al emprendedor que llevas dentro!

*Contenido patrocinado por Claro Shop.