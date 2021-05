¿Te interesa? Así puedes ocultar los likes de tus posteos en Instagram

Fue en 2019 cuando Instagram reveló que trabajaba en una modalidad para ocultar los likes en las publicaciones de los usuarios. Algo que sin duda creó opiniones encontradas, pues muchos hablaron sobre si esto implicaría el fin de los influencers o bien, si la herramienta se convertiría en una mejora para la experiencia de la mayoría.

En una sociedad en la que vivimos, donde parece que nuestra valía se mide en la cantidad de “me gusta” que recibamos en fotos, no es mentira que muchos viven con la presión de obtener muchos likes a cualquier costo. Algo que Instagram considera como una pérdida de la experiencia, pues algunos ya nomás postean por convivir.

Ya puedes ocultar los likes en tus fotos de Instagram

Y bueno, parece que ha llegado el momento de la verdad. Lo decimos porque la plataforma perteneciente a Facebook ya ha implementado la modalidad en la que puedes ocultar los likes que recibes en tus fotos de Instagram. Algo que además de ser opcional, también podría ayudarte a quitarte esa presión de encima sobre los “me gusta”.

Si te interesa esta opción y esperabas ansioso/a por ella, activarla es muy fácil. Sólo debes ir a tu perfil y escoger la foto que posteaste, a la cual quieres quitarle el recuento de likes. Das click en los tres puntitos que te aparecen en la parte de arriba y en el menú que te despliega buscas la opción de “Ocultar recuento de Me gusta”. Listo.

O puedes ocultar los “me gusta” en las publicaciones de los demás

En caso de que tampoco quieras saber si fulanito tuvo más de 200 likes en la foto de su vaso con agua, no te apures que Instagram también te da la opción de ocultar los “me gusta” que tienen las publicaciones de otros usuarios en la plataforma. ¡Señoooor, me has mirado a los ojooooos!

Simplemente ve al menú de “Configuración” y busca la opción “Privacidad”. Ahí te vas a “Publicaciones” y posteriormente activas la opción que te permite ocultar el recuento de “me gusta” o visualizaciones en los videos. ¡Bien fácil!

Cabe mencionar que esta opción de ocultar los “me gusta” son algunas de las nuevas herramientas que Instagram ha agregado a su plataforma, las cuales incluyen la opción de silenciar historias y publicaciones, así como restringir las solicitudes de seguimiento y filtrar los mensajes que llegan al buzón.