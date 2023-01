Ahora sí se viene la era del ejercicio… Sabemos que este contenido probablemente pudo haberse publicado el día 1 de enero en este 2023, peeero las primeras dos semanas del año son de ‘chocolate’ y no cuentan. Sin embargo, ya estamos a mediados del primer mes y ahora sí es momento de ponernos las pilas.

No cabe duda que uno de los propósitos de año nuevo más populares es el de tener un estilo de vida más saludable (dieta y ejercicio, etc.). Algo que no es difícil de comenzar –porque comenzamos muy motivados y animados–, sino de mantener.

Foto: Getty Images

Seis consejos (de especialistas) para agarrarle gusto al ejercicio este año

Si ese ha sido su caso en los últimos años, pero este 2023 tienes toda la actitud para finalmente lograr agarrarle gusto al ejercicio, entonces esta información seguramente les ayudará a ejercitarse más este año y de paso, podrán aplicar los consejos en otros objetivos que tengan en mente.

Lo decimos porque el portal The Washington Post dio a conocer seis consejos, respaldados por especialistas, para finalmente entrarle duro al ejercicio este año y sin fracasar en el intento.

Foto: Pexels

1.- Fija una meta y elabora tu plan

Sea bajar unos kilos, tener más condición física, dejar de fumar o cualquier otro propósito. Tienes claro lo que quieres hacer, pero no los pasos a seguir para llegar a la meta, por lo que los expertos aconsejan que tengas un plan de acción.

“Se específico sobre cuándo lo harás: ¿Dónde lo harás? ¿Cómo llegarás allí?”, dijo al portal Katy Milkman, profesora de la Escuela Wharton y autora del libro ‘Cómo cambiar: la ciencia de llegar desde donde estás hasta donde quieres estar‘, quien recuerda que los objetivos concretos y pequeños son más fáciles de cumplir.

Foto: Pexels

2.- Encuentra una razón para hacer ejercicio

Michelle Segar, investigadora de la Universidad de Michigan, aconseja a las personas el encontrar una razón más allá del “para ser más saludable” o “bajar de peso”, que los lleve a motivarse a hacer ejercicio.

De acuerdo con Segar, es más fácil cuando las personas encontran un “por qué” más significativo al momento de ejercitarse, como los sentimientos agradables que experimentan después de una buena sesión de cualquier actividad física.

3.- Deja atrás el perfeccionismo

En una investigación, Katy Milkman indicó que las personas que son más flexibles en cuanto a sus entrenamientos, tienden a seguir con ellos. Dicho en otras palabras, hay que tener otras alternativas más allá de ir al gimnasio.

“Alguien podría decir, Dios mío, simplemente no puedo ir al gimnasio, pero puedo caminar alrededor de la cuadra”, dijo Segar. “La fórmula para ayudar a más personas a mantener una vida físicamente activa es darles permiso para ser flexibles con lo que hacen”.

Imagen vía: Pexels

4.- Combina tu rutina de ejercicio con algo divertido

Naturalmente las personas repiten las cosas que disfrutan (o sea sí, pero deja de aplicar este consejo con tu ex) y por eso es importante ligar el ejercicio con cosas que nos causen placer, ya sea salir a correr con un amigo o poner tu serie favorita mientras estás sobre la caminadora.

“Lo que nos motiva es que disfrutamos la experiencia”, mencionó Milkman al Washington Post. “Entonces, pensando en los hábitos, repetimos cosas que disfrutamos más. La persistencia es cómo construyes un hábito. Cuanto más lo haces, más automático se vuelve”.

Foto: Pexels

5.- No te desesperes

Que lance la primera piedra quien fue dos días al gimnasio y tiró la toalla por no ver resultados tan rápidamente. Y es que la mayoría quiere que las cosas sucedan rápido, sin embargo, debemos ser conscientes de que los cambios no ocurren de la noche a la mañana y sucederán hasta ser constantes.

“Eventualmente, se sentirá automático. Y una vez que se convierte en un hábito, probablemente ni siquiera te des cuenta de que es un hábito”, indica Milkman sobre tener paciencia al momento de crear nuevos habitos. Sobre todo si van a ser para el resto de nuestras vidas.

6.- Sé amable contigo

Si tiene problemas para mantener un hábito o una rutina de ejercicio, no te presiones ni mucho menos te castigues. Lo más sensato, de acuerdo con Kristin Neff, profesora de la Universidad de Texas, es ser amable contigo.

“Hacer cambios con ánimo y amabilidad es mucho más efectivo que hacer cambios a través de la crítica”, asegura la profesora quien aconseja hablarnos y motivarnos como lo haríamos como un amigo que está en su camino para cumplir una meta.

Adicional a esto, si dejas el ejercicio por semanas o meses, siempre recuérdate a ti mismo que puedes volver a intentarlo. “Hay otros nuevos comienzos a la vuelta de la esquina, así que no te rindas por completo”, puntualiza.

Aunque los consejos que acaban de leer son relacionados al ejercicio, la verdad es que la mayoría incluso se pueden aplicar a otros propósitos como dejar de fumar, ahorrar, beber menos alcohol, leer más libros, entre otros. ¿Qué les parecen?