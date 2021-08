Convierte el sueño en una meta: 5 pasos para cumplir lo que sueñas

¿Recuerdas febrero del 2020? Apuesto a que tenías planeado tu viaje de vacaciones de verano, tal vez ya tenías el enganche para comprar tu auto, estabas pensando en empezar una maestría o incluso ya considerabas comprar una depa. Y de repente: una pandemia que acarreó una crisis global de la cual apenas año y medio después estamos viendo la luz al final del camino.

Sí, a veces nos ponemos nostálgicos pensando en todo lo que se quedó estancado, pero este parón de la pandemia solo fue para ver las cosas desde otra perspectiva, y acá te damos 5 pasos para que retomes todo eso que se quedó frustrado en la pandemia. OJO: Lee cuidadosamente porque tenemos un TIP MÍO que te dará todo lo que necesitas para convertir ese sueño en meta. ¡Vamos pues!

1.- Ponle fecha

Esa es la frase que siempre decimos cuando queremos que algo se concrete: una fiesta, una reunión… una boda – ahem- ¡También hazlo con tus sueños! Define un plazo que puedas cumplir, este no es momento de engañarnos. Como dice el dicho: No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Así que en cuanto la marques en tu calendario, ya estará definido y es momento de poner manos a la obra.

2.- ¿Y de a cuánto estamos hablando?

Ajá, este es el punto importante. Para empezar a planear necesitas tener un presupuesto y ver cuáles son tus recursos. De nuevo, sé REALISTA, porque de otra forma verás la cuesta muy inclinada y será fácil que empieces a desmotivarte. Pequeños pasos pero bien firmes, diría la abuela. Y el primer paso es el ahorro. Hay algunos tabuladores que te ayudan a establecer plazos según lo que puedas ahorrar. ACÁ te dejamos uno.

3.- Busca opiniones y ábrete a más opciones

Planear y cumplir tus sueños es tu responsabilidad, pero eso no significa que no pidas opiniones a gente que ya ha pasado por lo mismo o que ya ha cumplido el mismo sueño. Motívate y visualiza cómo será el camino, pero sobre todo mantente abierto a las alternativas: ¿Aún no alcanzas para un auto nuevo? Tal vez el siguiente paso sea uno seminuevo. Una perspectiva desde afuera te ayudará a ser más objetivo.

4.- Cumple con hechos, no solo con palabras

Esta es una regla de vida. No solo anotes, ni pregones por el mundo que estás a punto de comprar algo o de viajar a ese destino increíble que has soñado por años. Aquí es demostrarlo con hechos, y los hechos solo van de la mano del compromiso. Ahorrar para ese sueño es la vía más segura y posiblemente la más reconfortante. Establece tu sueño como prioridad justo después de tus gastos indispensables. ¡No te rindas! Ve día por día y cuando recuerdes verás todo lo que has conseguido.

5.- Ve a tu propio ritmo, ¡es tu plan!

Tal vez tu mejor amiga se compró un depa desde hace años, tal vez tu primo tuvo su primer auto durante su primera chamba, tal vez todos los de tu generación ya fueron a Europa. Nada de eso importa, porque al final eres tú el que está planeando con tus propios recursos, por eso hay soluciones que te ayudan a establecer tus metas según tus posibilidades. Acá nuestro TIP PRO es el Seguro MÍO, un seguro de vida vitalicio con el que puedes ahorrar y establecer diversas metas con diferentes plazos.

¡No te limites a un sueño! Define tus planes a corto y mediano plazo

Así como lo lees, el Seguro MÍO te da la opción de proteger a tus seres queridos pero también te permite vivir según el momento, dependiendo de tu situación actual puedes personalizar tu cobertura para darle prioridad a tus metas y ahorro. Y como ya lo comentamos en puntos anteriores, lo primero es definir tus plazos y presupuesto, y el Seguro MÍO te permite definir el monto y el plazo, que va desde 3 hasta 10 años.

Deja de soñar, pero solo para convertir ese sueño en meta. Sí ya tienes la mira puesta en un objetivo, entonces date una vuelta por las redes sociales de Seguros Monterrey New York Life o a su sitio y pon manos – y ahorro – a la obra.