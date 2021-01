Detienen a joven por festejar su cumpleaños y la obligan a posar con su pastel

A estas alturas de la pandemia, podríamos pensar que todos estamos conscientes de que por el momento, no podemos hacer fiestas ni reuniones para evitar el contagio de coronavirus. Sin embargo, siempre hay excepciones a la regla y desde que inició la cuarentena hemos visto a un montón de personas en todo el mundo que no hacen precisamente caso a las instrucciones, como el caso de la joven que estamos a punto de contarles.

Hace algunos días comenzó a hacerse viral este caso. Resulta que en la ciudad de en la ciudad Huarmey en Perú detuvieron a Nicole Medina Sánchez, una chica de 22 años, quien así como muchos otros a lo largo de estos meses, festejó su cumpleaños a pesar de que existe un toque de queda en todo el país. Es por eso que no fue suficiente con terminar el pachangón y mandar a cada quien a su casa, pues los policías se la llevaron para respondiera ante la justicia.

La polémica foto de esta joven con su papel

De acuerdo con distintos medios, en la fiesta de esta joven encontraron –además de alcohol y mucha comida– a varios asistentes sin seguir las medidas de sana distancia y sin portar un cubrebocas. Es por eso que los oficiales detuvieron a esta chica, por violar las normas establecidas para evitar que la situación con el coronavirus se les salga aún más de la manos, pero esto no fue lo que llamó la atención de esta historia.

Resulta que al llegar a la comisaría, los policías decidieron ponerle a Nicole su pastel de cumpleaños con el fin de tomarle fotografías y así recordarle por qué el motivo de su detención. A las cuantas horas la liberaron, aunque no contaba con que su imagen iba a terminar en las redes sociales, pues alguien la filtró y de inmediato causó polémica, desde quienes pensaron que era un buen castigo para evitar que lo vuelva a hacer, hasta otros que creyeron que esto estaba de más.

Nicole habla al respecto

Después de que su historia se hiciera viral, la joven decidió hablar sobre todo lo que sucedió con su detención. En entrevista para RPP Noticias mencionó que tiene en mente que no estuvo bien hacer un reventón, pero los policías se pasaron de la raya: “Estoy de acuerdo que no debí hacer una fiesta, pero como les digo no fue una fiesta, sino fue una reunión familiar. Es una humillación bien grande hacia mí. Está prohibido tomar una foto con mi torta y eso es lo que han hecho”.

Es más, la mamá de Nicole dijo a este mismo medio que los oficiales le causaron daño psicológico e incluso declaro que la acosaron sexualmente durante el incidente. “Los voy a denunciar por daños psicológicos hacia mi hija, por bullying, por todo lo que le han hecho a mi hija, porque esto no se hace”, expresó la señora Marta Sánchez.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo afirmó que el caso de la joven se debe investigar, pues eso fue denigrante, por lo que solicitó buscar a los policías implicados. “De ninguna manera se puede atentar contra la dignidad de la persona. La joven tendrá que enfrentar lo que corresponde por la infracción, pero en ningún protocolo se acepta el accionar que tuvieron contra ella”, dijo Eliana Revolla, portavoz de esta entidad.