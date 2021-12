WTF?! Detienen a pareja por bajar a sus hijos del carro para 'hacer el delicioso'

No cabe duda de que en el internet de las cosas encontramos historias que nos dejan con el ojo cuadrado y que por más que lo intentamos, nomás no entendemos lo que pasó. Y eso justo nos pasó recientemente con un caso que le dio la vuelta al mundo porque detuvieron a una pareja que sin pensarlo mucho, sacaron a sus hijos del carro para hacer el ya famoso delicioso en plena vía pública… sí, esto no es broma, realmente pasó y ahí les va cómo estuvo la cosa.

Sabemos que no siempre se pueden controlar las ganas de demostrarle a esa persona especial cuánto la quieres, y el ejemplo está en un par de calenturientos amorosos que los cacharon dándole vuelo a la hilacha en un parque (POR ACÁ pueden checar esa historia). Sin embargo, en esta ocasión les contaremos sobre dos individuos que se fueron a los extremos para regalarnos uno de los momentos más random y WTF de todo el año.

Un momento, ¿esta pareja bajó a los niños para ponerse cariñosos?

Resulta que hace unos días se hizo viral en el internet de las cosas la historia de una pareja a la cual detuvieron en el parque Pereyra Iraola, ubicado en Buenos Aires, Argentina. De acuerdo con medios locales, una madre andaba paseando en carro por el lugar junto a su novio y sus hijos, hasta ahí todo iba de maravilla pero las cosas se salieron de control cuando a los tortolitos se les ocurrió que era buena idea tener un momento de intimidad cerca de la naturaleza.

A través de un video, se puede ver a dos niños –quienes presuntamente son los hijos de la mujer– afuera del auto esperando a que los dejaran entrar. Según distintas fuertes, la parejita estaba haciendo ‘el delicioso’ en plena vía pública mientras los menores de edad querían subir porque morían de calor; sin embargo, como se aprecia en el clip, los pequeños no logran abrir las puertas y se quedan mirando lo que ocurre dentro.

Por acá les dejamos el video, pero de una vez les avisamos que las imágenes pueden ser sensibles.

La mujer y su novio enfrentarán a la justicia

La persona que grabó todo denunció que en el parque no había policías y mucho menos seguridad, por lo que no hubo ninguna autoridad que pudiera ayudar a los niños. Luego de publicarlo, el clip rápidamente se hizo viral en redes sociales y gracias a esto, las autoridades dieron con la pareja de 28 años y sin pensarlo mucho, los detuvieron y rescataron a los pequeños para proteger “su integridad física y psíquica”.

Por ahora, tanto la mujer como su novio están siendo investigados por el delito de abandono de personas y podrían enfrentar una pena de hasta seis años de prisión. Como era de esperarse, esta historia y las imágenes dieron de qué hablar en el internet de las cosas, pues muchos se quedaron con el ojo cuadrado y no podían entender lo que estaban viendo. Sin duda, este caso está nominado al más extraño e insensible del 2021.