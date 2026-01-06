Lo que necesitas saber: Habrá en total cuatro eclipses en el 2026 y dos de ellos serán visibles en México

Un eclipse es la cosa más maravillosa que se puede apreciar del espacio exterior. Por eso desde ahorita nos emocionamos al saber que este 2026 nos esperan en total cuatro eclipses, ¡¡cuatro!!

¿Cuándo será cada uno y desde dónde podrás verlo? De eso mismo queremos platicarte un poco más, porque dos de ellos sí serán visibles desde México.

Los eclipses son casi un milagro./ imagen Unsplash

Todos los eclipses del 2026

Así mero, este año la Tierra experimentará cuatro eclipses, dos de Sol y dos más de Luna. Y lo mejor es que dos de ellos serán eclipses totales, de esos que son los más rifados. A continuación la lista de acuerdo con el portal timeanddate:

Eclipse solar anular: 17 de febrero

Eclipse lunar total: 3 de marzo

Eclipse solar total: 12 de agosto

Eclipse parcial de Luna: 27 y 28 de agosto

Eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026

El primer eclipse del año será el Eclipse Solar Anular, es decir, el que permite apreciar el famoso anillo de fuego gracias a que la Luna no alcanza a tapar por completo la circunferencia del Sol. Como decíamos, sucederá el próximo 17 de febrero.

¿Será visible desde México?

Lamentablemente no. Será visible sólo en Sudáfrica como el anillo de fuego, mientras que en lugares como Antártida, Argentina, Botsuana, Chile, Comoras, Madagascar, Malaui, Mozambique, Namibia, Tanzania, Zambia, Zimbabue y las Islas Sándwich, se verá como eclipse parcial.

Así se vio el eclipse solar 2023: Foto: NASA

Eclipse lunar total del 3 de marzo

En cuanto a la Luna, su primer eclipse será total, esto es, que la Tierra le tapará por completo la luz del Sol y proyectará su sombra sobre ella. Ocurrirá en la madrugada del 3 de marzo y la Luna se verá roja, pero muy roja, regalando un espectáculo único.

¿Será visible desde México?

Este eclipse podrá verse en el Este de Europa, gran parte de Asia, Australia, Norteamérica, Sudamérica, países del océano Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico y la Antártida.

Y sí, al decir Norteamérica… ¡eso incluye a nuestro país! El eclipse lunar total del 3 de marzo será visible desde México, empezando a las 02:44 am y llegando a su punto máximo a las 5:33 de la mañana (hora de CDMX). ¡Qué chulada!

Foto ilustrativa: Pixabay

Eclipse solar total del 12 de agosto

Y si decimos que los eclipses son lo mejor que podemos disfrutar del espacio, por mucho el eclipse solar total es el rey de todos ellos. Es el eclipse donde se hace de noche por unos minutos a pesar de estar en pleno día, una experiencia estremecedora, única y casi mística.

Este 2026 la Tierra vivirá un nuevo eclipse solar total el 12 de agosto, con una duración máxima de unas 4 horas. En México vivimos este fenómeno en 1991 y recién en 2024.

¿Será visible desde México?

No lo veremos por acá porque en México no volveremos a vivir un evento así hasta el 2052. En todo su esplendor, es decir, como todo un eclipse total de Sol, será visible sólo desde Groenlandia, Islandia, Portugal, Rusia y España.

Foto ilustrativa: Pixabay

Podrá verse desde muchos más países de Europa, África y Sudamérica, pero ahí sólo como eclipse parcial. En lugares como Marruecos, Croacia, Noruega, Polonia y San Marino, el Sol se tapará casi en su totalidad, pero no llegará al 100%.

Eclipse parcial de Luna del 27 y 28 de agosto

El último eclipse del año se tratará de un eclipse parcial de Luna, que transcurrirá en su mayoría durante la noche del 27 de agosto, y finalizará ya en la madrugada del 28.

Será un eclipse parcial porque la Tierra tapará gran parte de la Luna con su sombra al interponerse entre ella y el Sol, pero no la cubrirá por completo.

¿Será visible desde México?

Lo chido es que al igual que el otro eclipse de Luna, este también podrá verse en México. Comenzará a las 19:23 horas, alcanzará su punto máximo a las 22:12, y terminará a la 1 de la madrugada del día siguiente. Lo único malo es que agosto cae en época de lluvias y falta ver si no está bien nublado para esa noche.

También será visible en todo el continente americano, África, Europa y algunos países de Medio Oriente.

¡Listo! Ahora sabes cuántos eclipses habrá este año, desde dónde ver cada uno y cuáles podremos disfrutar en México. Ojalá que el clima nos permita vivir esta maravillosa experiencia.