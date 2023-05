Pocos recuerdan con certeza quién era Noppo y quién Gonta, sus manualidades eran más cabr%&/nas de realizar que las de Cositas y, en fin, marcó la infancia de muchos de los ahora no tan chavos.

Por lo anterior y muchas cosas más, la muerte de Ei Takami, el actor del programa “Noppo y Gonta”, ha significado una pequeña tristeza en el corazón de varios de los que pasaron su infancia en los primeros años de los 90… años en los que el Canal 11 era una buena opción de entretenimiento infantil.

Programa de Noppo y Gonta / Captura de pantalla

De acuerdo con medios internacionales – por ejemplo, de Colombia y Perú, donde parece que “Noppo y Gonta” también fue un trancazo – Ei Takami murió desde hace varios meses, sin embargo, hasta apenas ayer, 10 de mayo, se difundió la noticia al público. Justo el día en que el actor habría cumplido 89 años.

Según informa el diario La República, Noppo (sí, Noppo el actor, Gonta la botargota) murió a causa de una insuficiencia cardiaca. Los familiares de Ei Takami señalaron que el querido actor japonés expresó su deseo de esperar al menos 6 meses para hacer público su fallecimiento.

Además de “Noppo y Gonta”, Takami estelarizó otros programas de TV… ahí sí, parece que estos no llegaron a México. En “Noppo y Gonta” (cuyo nombre original era “¿Puedo hacerlo yo?”, se dejaba claro que no: nadie podía hacer lo que Noppo… o bueno, no a su nivel.

Y es que el actor japonés se aventaba no sólo manualidades, sino verdaderas obras de arte. No necesitaba mucho (aparentemente): sólo tijeras, cartón, cajas, globos, pegamento y cualquier cosilla que se tuviera en el hogar… pero a niveles industriales.

Programa de Noppo y Gonta / Captura de pantalla

De ahí que conseguía construir enormes rehiletes, aviones en los que era posible entrar y figuras de cartón con movimiento. Todo con ayuda de Gonta, una botarga de… quién sabe qué… en un show aderezado por comentarios jocosos de una chica y canciones no tan jocosas, pero sí entrañables.

Obviamente, el programa de “Noppo y Gonta” era de corte educativo… como todo la programación que presentaba el Canal 11 en su barra matutina. En fin, una triste noticia que hizo que muchos recordarán su infancia con harta nostalgia.