¿Cómo identificar el momento adecuado para invertir en tu futuro?

Entonces, ¿cómo piensas que será tu vida cuando seas mayor? A ver, cierra los ojos por un momento e imagínate echando la hueva a la orilla del mar. Ahora visualízate en la casa de tus sueños despertando a la hora que sea, solo para ir al refri y volverte a dormir… o mejor aún, cumpliendo tu sueño de viajar por el mundo. Todos estos planes suenan bien, ¿no? Pero tenemos un inconveniente para lograrlo, ¡nos cuesta un chorro ahorrar!

“Toy chiquito, no puedo”

Si desde que somos pequeños nos dicen lo importante que es tener un colchoncito para algún imprevisto, ¿por qué nos cuesta uno y la mitad del otro aplicarlo? Y más en la vida adulta donde es muy común escuchar frases como “no me alcanza el sueldo”, “ahorita tengo muchos gastos”, o “no sé cómo invertir”, la razón es simple y sencillamente que no contamos con una cultura financiera y se nos hace más fácil poner cualquier pretexto antes de hacerlo.

Si por ahora no cuentas con ahorros o inversiones, pero ya te empiezas a preocupar por tu patrimonio, sea cual sea la edad que tengas, querido sopilector, este es el momento perfecto para hacerlo. Si ya te decidiste a entrarle pero no sabes por dónde empezar, acá te damos algunas alternativas.

¡Fuera pretextos, si puedes!

Ya estás, lo primero que deberás hacer es agarrar una papel y lápiz para empezar a sacar cuentas sobre tus gastos del mes para ver la capacidad de ahorro que podrás aportar a tu inversión de acuerdo a tus ingresos. Ojo, no establezcas un monto que sobrepase tu capacidad financiera. También identifica cuáles son los gastos hormiga o innecesarios y procura sacarlos de tu día a día.

Lo segundo que tienes que hacer es ponerte una meta a corto plazo para que vayas, como coloquialmente se le dice, midiéndole el agua a los camotes a este rollo de las inversiones, y esto le permitirá a tu cerebro marcarse ciertos objetivos. Analiza qué necesitas, por ejemplo, con esos ahorros podrías comprarte una bicicleta o cambiar tu lap.

Sácale ventaja a las herramientas

Échale un ojo a GBM+, una plataforma de inversiones que cuenta con productos y servicios que se adaptan a todas las necesidades, ya sea para ti o para tu empresa. Lo interesante es que cuentan con 3 modalidades que te ayudarán a lograr tus objetivos generando rendimientos, además puedes comprar acciones nacionales e internacionales y te brinda la facilidad de retirar tu dinero cuando quieras, sin letras chiquitas y sin trampas, bendito sea. Y ahí te va lo mejor, puedes aperturar tu cuenta con 100 pesitos. ¡Toma todo mi dinero!

No te pongas más excusas, es hora de que te preocupes por ti y tu futuro, y a través de GBM+ podrás hacer posible lo que creías imposible.