Cuando se habla de música de Corea del Sur, la conversación casi siempre se va directo a los grupos, sus coreografías sincronizadas y sus fandoms masivos. Pero ahí también hay carreras solistas que han ganado terreno por su cuenta, sin depender de ese molde. BIBI es una de ellas.
A los 15 años empezó a subir canciones a SoundCloud porque hablar con la gente se le hacía difícil; terminó construyendo una carrera que se mueve entre géneros sin quedarse fija en ninguno: R&B, hip-hop, baladas, y hasta actuación.
Hoy, con BUMPA, vibes veraniegas y una base de fans que crece en México y Latinoamérica, platicamos con ella sobre identidad, verano y por qué nunca ha sentido que su música tenga un hilo conductor claro, aunque todos sus fans puedan notarlo claramente.
BIBI en 2026, lo que cambia y lo que se queda igual
Su nombre artístico, su sonido, la forma en que se ha manejado dentro de la industria: todo en BIBI apunta a alguien que decidió muy pronto quién iba a ser. Pero las personas cambian, las carreras cambian, y la pregunta sigue siendo válida tanto para quien apenas la descubre como para quien la sigue desde el inicio: ¿quién es BIBI en 2026?
Definir a una artista que cambia de piel en cada canción no es sencillo, ni para ella misma.
“Para ser honesta, nunca he sido alguien que tuviera una respuesta clara sobre quién soy. En cambio, he aprendido a reconocer y aceptar que siempre estoy cambiando. Incluso ahora, la BIBI de 2026 sigue creciendo y evolucionando. Puede que sea un pequeño diamante por el momento, pero poco a poco me estoy convirtiendo en uno más fuerte y refinado.” – BIBI
El cambio es parte de cualquier persona, con la diferencia de que en el ámbito artístico tienes más ojos mirando tu proceso. Le preguntamos qué distancia hay entre la BIBI en sus quince, quien prefería escribir canciones por timidez a hablar; y quien es ahora, y qué decidió conservar de ella.
“Una cosa a la que siempre me he apegado es no hacer cosas que me parezcan aburridas. Trato de evitar lo que creo que es poco genial o simplemente no suficientemente bueno. Otra cosa que no ha cambiado es cuánto amo a mis Pookïes. En cuanto a lo que sí cambió, creo que me he vuelto más madura con los años, y espero que también sea mejor persona. Cuando me comparo con quien era antes, siento que he crecido mucho a través de todas las experiencias que he tenido.” – BIBI
El sonido atrevido, sensual y cute de BIBI como un hilo conductor en su música
“Bam Yang Gang”, “BIBI Vengeance”, “BUMPA”: cada canción vive en un mundo distinto, pero todas suenan inconfundiblemente a ella. Le preguntamos cómo crea esa conexión o si es algo que se ha dado de forma natural sin pensarlo demasiado
“Honestamente, mis canciones son tan diversas que nunca pensé que mi música tuviera una identidad claramente definida, así que es fascinante escucharte describirlo así. Si hay algo que se ha mantenido constante, es que siempre he creado música según mi propio gusto. Tal vez mi gusto ha sido más consistente de lo que pensaba. En cuanto a la conexión entre mis trabajos, definitivamente pienso en la continuidad en términos de la historia y la construcción de un mundo. Pero cuando estoy actuando, tiendo a seguir lo que se siente natural y expresar lo que quiero en el momento.” – BIBI
BUMPA tiene una energía suelta, física, ligera, el tipo de canción que existe solo para sentirse bien. Le preguntamos si esa ligereza es algo que tuvo que darse permiso de hacer, o si simplemente pasó.
“Creo que todo salió de forma natural. Abordé el proyecto con una mentalidad ligera y alegre, y ese estado de ánimo encontró su camino en la música de forma natural. Espero que quienes la escuchen puedan sentir esa energía y disfrutarla también.” – BIBI
Le preguntamos también por su recuerdo de verano más memorable, algo que aún cargue con ella:
“Uno de mis recuerdos más queridos es el verano que pasé en el pueblo natal de mi abuelo materno cuando era niña. Recogía ciruelas de los árboles, hacía jarabe de ciruela con los vecinos, caminaba por senderos de montaña recolectando y comiendo bayas silvestres, atrapaba renacuajos y comía sandía escuchando el sonido de las cigarras. Ese verano sigue siendo uno de mis recuerdos más preciados.” – BIBI
Colaboración, retos y aprendizaje dentro de la industria
Como parte de 88rising, BIBI ha sido testigo y protagonista de un movimiento que está redefiniendo lo que los artistas asiáticos pueden ser en el escenario global. Le preguntamos cuánto de eso siente como esfuerzo colectivo y cuánto es simplemente ella haciendo lo suyo.
“Para ser honesta, hubo momentos en los que sentí que solo estaba haciendo silenciosamente lo mío. Pero al mirar atrás, me doy cuenta de que he estado creciendo junto a la gente a mi alrededor, apoyándonos y aprendiendo unos de otros en el camino. La experiencia de quienes vinieron antes que yo ha ayudado a formarme, y espero que mi propia experiencia pueda ser útil para quienes vengan después. Creo que hay una conexión especial en eso.” – BIBI
Sobre sus colaboraciones con artistas tan distintos entre sí como Jackson Wang, Becky G y DEAN, fue clara sobre lo que busca:
“Me gusta la gente talentosa. Tiendo a fijarme en si alguien tiene buenos instintos y un estilo que es genuinamente propio. Afortunadamente, todos los artistas con los que he trabajado hasta ahora han sido increíblemente geniales en ese sentido.” – BIBI
Nos dio curiosidad saber qué la está inspirando en este momento, y si hay algo que todavía no ha explorado musicalmente. ¿Qué escucha BIBI en estos días?
“Últimamente he estado escuchando mucho a The 5.6.7.8’s, Alice Longyu Gao y DJ Patife. También vi a Massive Attack en vivo hace poco, y su presentación fue tan impresionante que me dieron ganas de colaborar con ellos algún día. En cuanto a géneros que me gustaría experimentar, me encantaría probar el funk latino o el jazz brasileño.” – BIBI
BIBI, y la espera de México y Latinoamérica para verla
Para cerrar, le pedimos que le dijera algo a su comunidad en esta parte del mundo, que lleva tiempo siguiendo su carrera de cerca.
“Muchísimas gracias a todos. Voy a seguir haciendo música que puedan disfrutar y amar. ¡De verdad quiero conocerlos! Definitivamente quiero visitar no solo México, sino toda Latinoamérica. Siempre he amado la cultura latina, así que honestamente es difícil creer que nunca he estado ahí. Todavía no he tenido la oportunidad, pero me encantaría visitar seguido y simplemente disfrutar de vivirlo todo en persona.” – BIBI
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