Fíjate, Paty: La polémica de la 'empresaria multimillonaria' de TikTok en México

Ahora sí se nos cayó una ídola, señoras y señores… A principios de este año y gracias a TikTok conocimos a una nueva ‘celebridad’ de internet llamada Luz María, mejor conocida en el mundo digital como la ‘empresaria multimillonaria‘, quien se dio a conocer gracias a videos virales en dicha plataforma.

Como les contamos en su momento, el personaje de Luz María se volvió viral gracias a videos donde siempre da una lección de vida importante a las personas que la discriminan por su apariencia física, pues les demuestra que para ella no existen los limitantes.

Foto: Luz María (YouTube)

La ‘empresaria multimillonaria’ visitó México en días recientes

Luz María se volvió viral porque los casos presentados en su video tenían una especie de aire a ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Mujer, Casos de la Vida Real’, además de que varios fragmentos circulaban en TikTok con videos de gente haciendo slime.

Y bueno, tal parece que las lecciones de la ‘empresaria multimillonaria’ de TikTok’ nomas eran para sus videos, pues en su reciente visita a México la actriz ecuatoriana fue señalada de fraude, discriminación, homofobia y transfobia. ¡¿Qué?!

Foto: @majovillavicencio_oficial (Instagram)

Dicen que pactó unas apariciones y firmas de autógrafos en nuestro país

Como seguramente se enteraron, Luz María (cuyo nombre real es María José Villavicencio) vino a México para presentarse en una ceremonia de premios muy pa’ chavos (de esas donde uno no conoce al 85% de la gente a la que nominan) que se realizó en la CDMX.

Aprovechando su estancia en nuestro país, el productor Rodrigo Fragoso quiso hacer más cosas con ella como apariciones en antros LGBT+ y hasta algunos capítulos como los que ya mencionamos. Algo que no resultó como todos esperaban.

Pero supuestamente ella comenzó a tener actitudes homofóbicas y discriminatorias

A través de un comunicado posteado en sus redes sociales, Fragoso indicó que ‘la empresaria multimillonaria’ cometió fraude al no cumplir con los contratos que pactaron durante su ‘gira’ por México, donde hasta aceptó hacer firmas de autógrafos en varios estados de la república.

De acuerdo con el escrito, a Luz María se le dio un pago inicial del 50% al llegar a México y comenzar con sus actividades pactadas. Y todo iba bien hasta que la actriz se presentó en un antro de la CDMX, donde apareció junto a travestis y personas trans en dicho lugar.

Foto: @majovillavicencio_oficial (Instagram)

Y no quiso cumplir con la agenda que tenía pactada y por la que le pagaron

Fue luego de eso cuando la ‘empresaria multimillonaria’ y su hermana supuestamente comenzaron a hacer comentarios discriminatorios y ofensivos, pues indicaron que debían cuidar su imagen ya que su contenido era familiar, por lo cual no podía estarse fotografiando con chicos sin playera y “hombres con vestidos baratos y maquillaje de payaso”.

Si eso no fuera ya lo suficientemente grave, durante su estancia en CDMX, Luz María obtuvo varios intercambios con lugares que le dieron cosas (uñas, tenis, comida, etc.) a cambio de subir stories a su cuenta de Instagram. Un intercambio que hasta ahora ella no ha realizado. O eso asegura el productor.

Foto: Rodrigo Fragoso (Twitter)

La señalan de haber cometido fraude, estafa y por sus actitudes discriminatorias

El comunicado también indica que la mujer no sólo continuó con sus actitudes discriminatorias, sino que tampoco quiso cumplir con entrevistas pactadas con medios de comunicación y la única que hizo fue un desastre ya que se portó muy prepotente.

Y bueno, cómo estuvo todo que hasta Alfredo Adame salió embarrado, pues iba a grabar unos capítulos con él y el actor Alejandro Tommasi. Algo que al final ya no se armó debido a que Luz María y su manager nunca se aparecieron ni se dignaron a contestar el teléfono para avisar que no llegarían.

WEY que fuerte todo lo de luz maría hasta alfredo adame diciendo que maría josé es cretina arrogante y soberbia hdkdbdkdjd pic.twitter.com/W0DGNoIZ39 — gaychel berry (@jacoboguillen) July 15, 2022

Ya básicamente al final Rodrigo Fragoso acusó a Luz María de fraude y de haber huido a Ecuador sin dar la cara, por lo cual ya había puesto una denuncia a las autoridades ya que la actriz no tenía visa de trabajo y básicamente cobró sin hacer ni la mitad de lo que se comprometió.

Acá les dejamos el comunicado completo por si quieren leerlo todo y más a detalle:

¿Donde quedó tu LUZ, MARIA?

TRANSFOBICA, LADRONA, PREPOTENTE, CLASISTA Y FRAUDULENTA.



LA VERADERA CARA DE MARIA JOSE VILLAVICENCIO / LUZ MARIA LA EMPRESARIA MULTIMILLONARIA.

COMUNICADO DE PRENSA ⚠️ pic.twitter.com/LONDradKHr — Rodrigo Fragoso (@fragosomanager) July 15, 2022

¿Cuál es la versión de la ‘empresaria multimillonaria’ de TikTok?

Hasta ahora María José Villavicencio no se ha pronunciado al respecto como tal, sin embargo, un youtuber llamado Maurg indicó que Luz María hablará pronto, pues las cosas no han sido como se dice y en realidad Rodrigo Fragoso la trajo a trabajar sin decirle que había dinero de por medio.

No sólo eso, sino que supuestamente la amenazó si decía algo al respecto.

@maurg1enyt ¿Qué pasó con Luz María, Maria Jose Villavicencio o Empresaria Multimillonaria? Rodrigo Fragoso contó su versión y ella contará la suta… ♬ Efecto – Bad Bunny