Lo que necesitas saber: Según la FGR, se habrían utilizado al menos 15 empresas y asociaciones civiles como fachada para la emisión de facturas falsas.

Al parecer, las empresas fantasma siguen muy vigentes y esta vez una presunta red conocida como “El Caballito”, que estaba presente en al menos nueve estados del país, ha logrado ser desmantelada.

Llamada así por una imagen de un caballo de ajedrez que se encontró en uno de los inmuebles asegurados.

La Fiscalía General de la República informó que se desmanteló la organización, que presuntamente se dedicaba a la evasión fiscal, el lavado de dinero y la emisión de facturas falsas utilizando empresas fantasma como fachada.

Foto: @cesarmty

Esto consistía en utilizar empresas que solo existían en papel para simular actividades comerciales y realizar movimientos financieros aparentemente legales.

Para poder llevar a cabo este operativo, se desplegaron más de 400 elementos federales y se realizaron alrededor de 40 cateos en Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.

Los operativos dieron como resultado la detención de ocho personas, entre ellas quienes serían los presuntos líderes de la organización.

Además, se aseguraron 11 inmuebles, 14 vehículos, dos motocicletas y dinero en efectivo, no solo nacional, sino también en moneda extranjera.

Foto: @PeriodicoZocalo

Según la FGR, se habrían utilizado al menos 15 empresas y asociaciones civiles como fachada para la emisión de facturas falsas, lo que permitía que quienes las utilizaran redujeran el pago de impuestos y ocultaran algunos recursos de manera ilegal.

Hasta el momento continúan las indagatorias para localizar a las personas que compraban estas facturas y a más participantes de la organización, pues según las autoridades, sus operaciones se extendían a varias partes del país.