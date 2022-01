¿Puedes encontrar a los tres cerditos sin gorro de fiesta en este reto visual?

¡Qué onda, bienvenidos a otros reto visual! Sí, debes en cuando hace falta salirse de la rutina memera del internet para distraerse con otras cosas y por ello, acá les traemos un nuevo desafío de esos que están bien entretenidos. Una vez más, los pondremos a prueba para ver si es cierto que se la saben.

En esta ocasión, el reto está en encontrar a los tres cerditos que no llevan puesto gorrito de fiesta en la imagen que te mostraremos a continuación. Ya saben que no estará nada fácil, así que pónganse vivos y rífense como los grandes. ¡A darle!

Encuentra a los tres cerditos que no llevan gorrito de fiesta

Porque aunque no lo crean, no todo en las redes sociales son memes y videos virales, acá llegó el reto visual del día para que le entren y pasen un rato agradable agilizando la mente. De nuevo, el ilustrador húngaro Gergely Dudás (el buen “Dudolf” para los que ya lo conocen más) comparte una de sus imágenes con la que los pondremos a prueba.

Ya saben cómo va esto más o menos y si no, les explicamos de rápido: en la siguiente foto, varios cerditos están teniendo un pachangón y ustedes deben hallar a los tres puerquitos que no llevan su gorrito de fiesta. Para ponerle emoción al asunto, intenten realizar el reto en menos de 30 segundos. ¡Ya van!

Aquí la solución al reto visual

¿Qué tal les fue con el reto visual? ¿Verdad que no estaba nada sencillito? Si no pudieron, inténtenlo de nuevo y ahora pónganle otros 10 o 15 segundos más al tiempo del desafío (por experiencia, sabemos que a la primera no está tan fácil que salga jejeje). Ya si de plano no se pudo, acá abajito les dejamos la solución.

Recuerden que acá en Sopitas.com, tenemos un montón de retos visuales para que pasen el rato cuando quieran y donde quieran. EN ESTE ENLACE les dejamos este y otros desafíos similares para que los resuelvan y se los pasen a sus familiares y amigos. Nos vemos en el próximo reto visual. ¡Qué anden de maravilla!