Lo que necesitas saber: Desde hace tiempo, varias escuelas de Suecia prohiben a los alumnos el uso de celulares. Sin embargo, ahora será ua regla general.

Una medida que se toman en algunos países en atención a ciertos rangos de edad o niveles escolares, en Suecia será a nivel nacional, en todas las escuelas: la prohibición del uso de celulares.

Foto ilustrativa: Getty Images.

Medida será para escuelas en las que van alumnos de 7 a 16 años

En la tierra de ABBA, a partir del próximo año quedará prohibido en todas las escuelas el uso de celulares. Algo que las autoridades han determinado implementar, en busca de mejorar la convivencia entre alumnos, además de ofrecer seguridad.

De acuerdo con The Guardian, la nueva regla comenzará a ejecutarse a partir del otoño de 2026 y “afectará” a niños de 7 a 16 años. Todos, sin excepción, deberán entregar su celular al entrar a la escuela. Lo podrán recoger al terminar el horario de clases.

Foto Pixabay

Ya 8 de cada 10 escuelas prohiben el uso de celulares

Podrá parecer novedoso para muchos, sin embargo, medios suecos señalan que, desde hace tiempo, varias escuelas por cuenta propia han implementado la medida… y no con buenos resultados: los chamacos, acaban arreglándoselas para meter los celulares.

Niños uso de celulares / Captura de pantalla

De acuerdo con una alumna entrevistada por Svt Nyheter, los alumnos entregar celulares falsos, fundas vacías y los introducen escondiéndolos entre sus ropas. Cosas muy sencillas, pero suficientes para continuar checando redes en clases.

De acuerdo con estadísticas oficiales en Suecia, 8 de cada 10 escuelas ya prohiben el uso de celulares. La nueva regla no será opcional… aunque sin otorgar facultades a las autoridades de checar que los alumnos cumplan. Hasta ahora, tienen prohibido revisar mochilas y ropas. Y, al parecer, así seguirá.