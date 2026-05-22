Que México sea sede del Mundial 2026 es maravilloso. Pero el tráfico histórico que veremos en CDMX, Guadalajara y Monterrey es otra noticia, tal vez menos emocionante, pero igual de real. Más visitantes, más eventos, más gente moviéndose al mismo tiempo hacia los mismos puntos. La pregunta no es si vas a estar en ese tráfico. La pregunta es en qué vas a estar.

El Mundial 2026 va a traer a México a personas de 48 países que no conocen la ciudad, no conocen el tráfico, no conocen las distancias. Para ellos cada trayecto va a ser una aventura. Para los que sí vivimos aquí, la ventaja es conocer el terreno, pero hay una diferencia muy clara entre manejar un martes normal y manejar el día que juega México. La ciudad cambia, la gente cambia, el tráfico cambia.

Una SUV para la ciudad real, lista para el Mundial

Hyundai lleva más de dos décadas pensando en cómo la movilidad y el fútbol se conectan en la vida real de las personas. No desde la teoría, sino desde la práctica. Y en México, donde lleva 12 años y está en el top 10 de marcas automotrices, esa forma de pensar se traduce en vehículos diseñados para la ciudad real.

Tucson HEV fue pensada para el tráfico del lunes, para la avenida congestionada a las 8 de la mañana, para Periférico antes o después del partido. Su sistema híbrido rinde mejor precisamente donde un motor convencional rinde peor: en el arranque y frenado constante de la ciudad ya que eso le permite cargar su batería eléctrica y combinar el motor de gasolina.

Cada alto, cada frenada se convierte en energía que el sistema aprovecha. Ahorro real en el tipo de manejo que la mayoría hace todos los días, que durante el Mundial va a ser el doble de intenso.

Sistema de seguridad Hyundai SmartSense. Foto: Cortesía Hyundai.

La SUV que llega al partido tan fresco como tú

Lo que no se anticipa hasta que se experimenta es lo diferente que se siente manejar una Tucson HEV en ciudad. La transición entre motor eléctrico y de combustión es tan fluida que prácticamente no se percibe. Cabina silenciosa, manejo menos fatigante. Llegas al partido sin que el camino te haya cobrado todo el ánimo.

La conectividad es intuitiva y el sistema de seguridad Hyundai SmartSense opera en segundo plano: detecta riesgos, ayuda a mantener el carril, alerta sobre puntos ciegos y avisa lo que se acerca cuando das reversa. Te asiste para que tu camino sea más seguro

Interior Hyundai Tucson 2025. Foto: Cortesía Hyundai.

El trayecto de casa al estadio, de la oficina a la reu para ver el juego, del partido de vuelta a casa: todo eso es parte del Mundial aunque no salga en la transmisión. El SUV Tucson HEV es la forma más acertada de vivirlo en ciudad. Para quien quiere que el camino sea tan bueno como el partido.