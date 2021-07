Este es el video en el que Memo Ochoa, “Chucky” Lozano y Guardado piden respeto

Desde la redacción de sopitas.com nos sumamos a este mensaje. Tenemos claro lo que hace grande a México es su diversidad: cultura, gastronomía, lugares y por supuesto su gente. Hace unos días se dio a conocer un video del que todos están hablando en el que aparecen Memo Ochoa, “Chucky” Lozano y Andrés Guardado pidiendo respeto. Pero…¿a quién? Aquí te dejamos el video que se está viralizando:

Para los mexicanos el fútbol aparte de ser uno de los deportes favoritos por excelencia, es sinónimo de apoyo hacia nuestro equipo favorito, a ese por el que vamos al estadio a echarle porras con la camiseta bien puesta o por el que incluso algunos llegan a apostar la cabellera o al menos parte de la quincena (seguro sabes de lo que hablamos).

Este video de poco más de un minuto en el que aparecen los tres jugadores, está dando mucho de qué hablar en redes sociales, pues resulta que hablan de uno de los valores que nos enseñan desde morritos: el respeto. Pero ojo, el mensaje no va dirigido exclusivamente a los aficionados, también hablan sobre la importancia de respetarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno, orígenes y raíces, para dar paso a una invitación a decirle NO a la discriminación, no importa el color de piel, orientación sexual e identidad de género de cada persona: Todos somos iguales.

Si todos ponemos de nuestra parte estaremos listos para dar en conjunto el grito más grande de todos: ¡Viva México!