¡Tienes que ir a la Feria del Pan 2025! Te contamos cuándo y dónde

Lo que necesitas saber: Serán dos días de Feria del Pan en Tlalpan y la entrada será completamente gratis

“No sé si ustedes saben pero el café no te permite bajar de peso, porque tiene, ¿cómo se llama lo que tiene el café? Pan, el café tiene pan”. Jajajaja seguro también has escuchado ese audio que no hace más que decir la verdad, porque tomarse un café sin pan no es de Dios, y por si quieres un buen panecito, ¿por qué no lanzarse a la Feria del Pan 2025?

No, hablando en serio, el pan no es lo más saludable del mundo, pero acá no somos tu nutri y se vale pecar de vez en cuando. Prométele a tu coach que será solo ese par de días, de hecho llévale la fecha, hora y lugar para que vea que es de verdad.

Foto: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

¿Cuándo es la Feria del Pan 2025?

Ve apartando de una vez el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, porque ese fin de semana se llevará a cabo la Feria del Pan 2025. El evento contará con 45 expositores de todo el país, por lo que podrás probar pan de muchos sabores (tradicionales y gourmet), elaborados con distintas recetas artesanales propias de su origen.

Ah, pero ojo, curiosamente no habrá solo pan en la Feria del Pan. También prometen un espectacular ambiente con música en vivo, talleres relacionados con la elaboración del pan, conferencias, y mucho más para pasarla muy chido mientras degustas toda pieza que se ponga a tu alcance.

Foto: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

¿Dónde es la Feria del Pan 2025?

Bueno, bueno, mucho decir que hay que ir, pero nada que decimos dónde, ¿verdad? Jaja perdón, perdón, acá va el dato: La Feria del Pan 2025 se realizará en las mencionadas fechas en la Plaza del Bolero, esa que está en la calle de Moneda, en el mero centro de Tlalpan.

Si has ido en fin de semana al centro de Tlalpan, sabes que siempre resulta un gran plan, y qué mejor que disfrutar de sus calles y ambiente familiar acompañando eso con un pan y su cafecito.

Plaza del Bolero, sede de la Feria del Pan 2025 / Foto: Google Maps

¿Cuánto cuesta la entrada para la Feria del Pan 2025?

¿Sabes qué es lo mejor de todo? A diferencia de otros eventos y convenciones, la entrada a la Feria del Pan 2025 será completamente gratis. Ya dentro sí tendrás que comprar tus panes a los expositores, pero seguro valdrá la pena cada peso que destines a consumir sus creaciones.

De momento no han confirmado a partir de qué hora se podrá ingresar, pero acá te avisamos cuando lo den a conocer.