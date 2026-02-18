Lo que necesitas saber: La cinta de Guillermo del Toro cierra un maratón de películas gratis en el Zócalo el 22 de febrero

¿No has visto ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro? Tienes una gran oportunidad de hacerlo completamente gratis en el Zócalo, pues es el broche de oro de una serie de películas que están proyectando toda esta semana.

Imagen de la película ‘Frankenstein’. Foto: Netflix

Hay maratón de películas gratis en el Zócalo

Se trata de un maratón que comenzó desde el pasado 15 de febrero en el Jardín del Buen Amor, un espacio abierto al público totalmente gratis de 10:00 a 22:00 horas en pleno Zócalo de la Ciudad de México. Dice el gobierno capitalino que lo pusieron ahí para conmemorar el Día del Amor y la Amistad.

Pero bueno, más allá de lo que se diga formalmente, la neta creemos que está chido eso de proyectar gratis ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, cinta que fue ovacionada en Venecia y que por acá en Sopitas consideramos la adaptación más arriesgada y hermosa del mexicano.

“Este oasis floral nacerá en medio del ritmo acelerado y el paisaje urbano, acompañado de proyecciones cinematográficas gratuitas al atardecer en colaboración con el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX), que cerrará con broche de oro con la proyección estelar de “Frankenstein” del director mexicano Guillermo del Toro”, destaca la Secretaría de Cultura de CDMX.

Foto: “Secretaría de Cultura Ciudad de México” (Facebook)

Aquí la cartelera completa de las películas gratis en el Zócalo (incluyendo las que ya pasaron):

Mi amigo Robot de Pablo Berger – Domingo 15 de febrero

de Pablo Berger – Domingo 15 de febrero Sueño en otro idioma de Ernesto Contreras – Lunes 16

de Ernesto Contreras – Lunes 16 Cosas imposibles de Ernesto Contreras – Martes 17

de Ernesto Contreras – Martes 17 Corina de Urzula Barba Hopfner – Miércoles 18

de Urzula Barba Hopfner – Miércoles 18 El silencio de mis manos de Manuel Acuña – Jueves 19

de Manuel Acuña – Jueves 19 Güeros de Alonso Ruizpalacios – Viernes 20

de Alonso Ruizpalacios – Viernes 20 Frankenstein de Guillermo del Toro – Domingo 22

¿A qué hora puedes ver ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro gratis en el Zócalo?

Ojo, la cita para ver esas películas es a las 18:30 horas todos los días, por si quieres lanzarte a las demás proyecciones que restan en la semana.

Y sí, a esas mismas 18:30 horas el domingo 22 de febrero proyectarán Frankenstein de Guillermo del Toro en el Zócalo.

Mia Goth como Elizabeth en ‘Frankenstein’ / Foto: Netflix

Lo más chido es que previo a la proyección, habrá cinco tríos y mariachis tocando allí mismo en el Zócalo, de 16:00 a 18:00 horas, por si quieres llegar más tempra para apartar el mejor lugar posible para ver la película.

Así que nada, ahí está el plan por si no sabías qué hacer este domingo, o por si sales temprano de la chamba y quieres ver buenas películas gratis en el Zócalo.