Lo que necesitas saber: 'Frankenstein' se estrena el 7 de noviembre del 2025 en Netflix.

El ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro no solo cobró vida, también se llevó una ovación de 13 minutos en el Festival de Cine de Venecia. El momento fue tan emotivo que el propio Guillermo y Jacob Elordi derramaron unas cuantas lagrimas.

Está es una de las películas más importantes de Guillermo. Va más allá de los premios o nominaciones que pueda recibir (y que seguramente recibirá) es un interés personal que nació desde su niñez. Durante toda su vida ha sentido fascinación por los monstruos, esas criaturas incomprendidas y rechazadas. Uno de ellos es justamente al que vemos en Frankenstein.

Ahora después de muchos años, su sueño cobró vida, la película está lista, tiene fecha de estreno y la crítica ha comenzado a caer rendida ante su obra.

Guillermo del Toro / Fotografía @FrankensteinGDT

‘Frankenstein’ y Guillermo de Toro son ovacionados en Venecia

Guillermo del Toro, Oscar Isaac y Jacob Elordi se llevaron una ovación de 13 minutos en el Festival de Cine de Venecia por su trabajo en ‘Frankenstein’. Los tres se mostraron sumamente conmovidos, entre besos y abrazos se felicitaron uno a otro. Saben perfectamente que sin su compromiso esa ovación no hubiera llegado.

Y no se trata solo de los aplausos, es lo que significan, lo que auguran. Nos indican que se viene otra obra de arte, cortesía de la imaginación de Guillermo del Toro. Desde la fotografía, los colores, el vestuario, los efectos especiales, la música, esos detalles que le dan vida a una película.

Seguramente en los próximos meses vamos a escuchar, leer y ver mucho más sobre ‘Frankenstein’, por ahora nos toca esperar hasta el 7 noviembre, fecha en la que se estrena la película en Netflix. Aunque ya se confirmó que llegará a cines en México, pero solo en algunas cuantas salas.

Acá les dejamos un quién es quién en la película más detallado, para que vayan familiarizando con la obra de Guillermo.