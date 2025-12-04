Se acerca la Navidad y con ella, nos hacemos la clásica pregunta: ¿qué regalar? Porque hay que pensar en los gustos variados de nuestros seres queridos para dar el regalo ideal y no terminar regalando los clásicos calcetines. Para que no pierdas tiempo, y encuentres opciones para todos, lánzate a la Gran Venta Nocturna de Sears del 5 al 8 de diciembre.

En esta venta podrás aprovechar hasta 50% de descuento y hasta 20 meses sin intereses en todos los departamentos, tanto en tienda como en línea. Desde juguetes hasta muebles, aquí te dejamos algunas ideas para que tu lista de regalos sea un éxito.

Regalos de Navidad en la Gran Venta Nocturna de Sears | Foto: Cortesía.

Encuentra regalos de Navidad para todos los gustos en la Gran Venta Nocturna de Sears

Si tienes un gamer o amante de la tecnología en casa, consiéntelo con alguna pantalla con hasta 50% de descuento o dispositivos y gadgets de marcas como Xbox, PlayStation, Apple, Huawei o Samsung, o para verle ese brillito en los ojos a tu pequeño al recibir su regalo, la juguetería tendrá hasta 50% de descuento en marcas como Mattel, Hasbro y Nintendo.

Tu hogar también necesita un cariñito, y si en esta Navidad tú serás tu propio Santa Claus, aprovecha que en la Gran Venta Nocturna de Sears hay hasta 45% de descuento en muebles o hasta 25% de descuento en colchones para que te regales un mejor descanso con marcas como Spring Air y Restonic.

También para los amantes de la cocina hay opciones, y es que en línea blanca hay hasta 52% de descuento en marcas como Mabe y LG, regalos que seguramente usarán todo el año para darle rienda suelta al chef que llevan dentro.

Extras que hacen la diferencia al comprar tus regalos en la Gran Venta Nocturna de Sears

Además, puedes comprar en línea y recoger tu pedido en tienda en solo 2 horas, o aprovechar el envío gratis desde $299 MXN. Y si visitas la tienda los días viernes 5 y sábado 6 de diciembre de 2025, estarán abiertas hasta las 10:00 pm, perfecto por si no tienes tiempo y quieres hacer tus compras por la noche.

Gran Venta Nocturna de Sears y concurso para ganar una Geely | Foto: Cortesía.

Por si fuera poco, por cada $1,000.00 MXN en compras realizadas en tiendas físicas Sears de la República Mexicana o en Sears.com.mx, con cualquier forma de pago, recibirás folios digitales para participar en el sorteo una SUV GEELY COOLRAY GL 1.5 Turbo 172 HP, Transmisión DCT7, modelo 2025.

Ojo: Los tickets ya sea físicos, digitales, de compras presenciales o en línea, son acumulables durante toda la vigencia de la promoción, que va desde el 28 de noviembre al 6 de enero, lo que aumenta las oportunidades de ganar.

Aún estás a tiempo de comenzar a tachar tus regalos de la lista de compras, así que aprovecha estos descuentos de Sears del 5 al 8 de diciembre para encontrar el regalo ideal para todos tus seres queridos.