Larga vida a Donceles: El callejón de los libros viejos

Lo que necesitas saber: La calle de Donceles del Centro Histórico de la CDMX se especializa en la venta de libros usados. Aquí tenemos algo de su historia.

Entre las fascinantes calles cercanas al Zócalo de la CDMX, hay una dedicada a los libros viejos y los hallazgos literarios poco frecuentes. En sus librerías siempre habrá algo para todos los gustos, desde textos rarísimos hasta enciclopedias completas a precios accesibles y otras tantas curiosidades a precios de remate. Así es la calle de Donceles, un corredor dedicado a darle una segunda vida a los libros físicos.

En Donceles hay más de 10 librerías sorprendentes./Imagen Notas de Arte Facebook

Si te gusta leer, ya conoces las librerías más típicas de la ciudad en las que encuentras las novedades literarias y libros de catálogo, pero hay ciertos títulos que no se vuelven a editar y solo los puedes encontrar en las llamadas “librerías de viejo”, especializadas en ofrecer verdaderos tesoros, ya sean libros de literatura en cualquier género, textos académicos, de ciencia, arte, historia, recetarios y cualquier otra temática imaginable.

Las librerías de viejo de Donceles son un clásico de la Ciudad de México, y aunque tenemos muchos establecimientos de este tipo en otros barrios, esta calle del Centro Histórico es famosa por la concentración y variedad de locales, en los que se puede pasar la mañana o la tarde entera buscando joyas literarias.

La calle de Donceles y sus libros

Donceles es una de las tantas vías históricas del centro de la ciudad. Su nombre viene de la palabra“doncel”, que era como se llamaba a los jóvenes nobles españoles que no habían sido nombrados caballeros o que servían como pajes en la corte real en la época colonial, muchos de ellos se establecieron en la zona de la capital.

Donceles es una arteria capitalina llena de historia./Imagen Wikipedia

Esta arteria se trazó desde 1524 y a través del tiempo tuvo otros nombres, como Canoa, Chavarría y Cordobanes. Entre los edificios históricos de esta calle tenemos el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Antiguo Palacio Legislativo, el Palacio de los Condes de Heras y Soto y el Hospital del Divino Salvador, que en el pasado fue un asilo para mujeres con enfermedades mentales y tiene varias leyendas de fantasmas.

Pero hoy Donceles es famosa por sus librerías de segunda mano y su origen lo encontramos en la década de 1930, cuando el librero Nicolás López Casillas se dedicaba a adquirir y revender libros usados en grandes cantidades en Tepito y la Lagunilla los fines de semana. De ahí comenzaría la tradición de las librerías de viejo en la Ciudad de México.

En estos locales está el libro que buscas./Imagen Librerías El Tomo Suelto Facebook

Fue en 1968 que la familia López Casillas fundó la primer librería de viejo en el número 79 de Donceles. Su nombre era la Librería Selecta y poco a poco otros locales de este tipo abrieron en la misma arteria. Los López Casillas llegaron a tener 8 librerías en la zona y en la actualidad el negocio familiar se mantiene. Su librería La Regia, ubicada en el número 48, tiene más de un millón de ejemplares en venta.

Los libros y el siglo XXI

Gracias a la tecnología, actualmente los libros físicos tienen sus sustitutos en el formato electrónico, pero se ha comprobado que la lectura en papel ofrece una mejor retención y comprensión de los textos, sus versiones electrónicas representan los libros de manera virtual y a veces hay que batallar con la carga de batería de los dispositivos en los momentos de lectura más emocionantes.

Estas librerías ofrecen ejemplares únicos y grandes ofertas./Imagen Librería Bibliofilia Facebook

Un libro siempre será un buen amigo que nos dará su compañía. Su olor a tinta y papel da una sensación única. Las más de 12 librerías especializadas de Donceles ofrecen toda una aventura en la que los lectores vamos a encontrar verdaderas rarezas y otros textos inesperados que no vamos a conseguir en ningún otro lugar.

En las librerías de segunda mano de esta calle del Centro Histórico podemos adquirir verdaderas joyas. Además, en estos lugares es posible vender nuestras colecciones y en algunos casos también intercambiarlos. Los libros nos pueden durar toda una vida y aun con la existencia de los formatos electrónicos y la Inteligencia Artificial, no pasarán de moda.

Dedícale una mañana o una tarde a recorrer estos locales./Imagen Notas de Arte Facebook

Los locales de Donceles son ideales para la curiosidad lectora. Entre las librerías más famosas que tenemos ahí están: Bibliofilia, El Laberinto, El Tomo Suelto, Regia/Librerías de Ocasión, Librería Nely y El Gran Remate, entre otras de gran prestigio atendidas por sus libreros expertos y anticuarios. Están distribuidas en el tramo que va de Eje Central Lázaro Cárdenas a República de Brasil y vale mucho la pena darles una visita.