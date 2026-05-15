Lo que necesitas saber: México enfrentará a dos selecciones debutantes; el torneo se juega del 5 al 27 de septiembre

El Mundial 2026 no es el único donde México se rifará este año. La Selección Femenil también enfrenta un compromiso que nos ilusiona bastante en el Mundial Femenil Sub 20 de Polonia.

Ya conocemos el grupo que les tocó y no podemos evitar decirlo: al momento del sorteo nos sentimos un poco como el Dibu Martínez diciendo ‘easy, easy’. De ninguna manera queremos menospreciar a las rivales de México, pero evitó a equipos más fuertes en cada bombo y hoy la Selección Femenil tiene tanto nivel, que la confianza en que pueden ganar el grupo es absoluta.

Foto: FIFA Women’s World Cup﻿ (Facebook)

El grupo de México en el Mundial Femenil Sub 20

México estuvo en el bombo 2 del sorteo, y podía tocarle contra selecciones como Francia, España, Brasil o las campeonas Corea del Norte. Sin embargo, la suerte le sonrió al Tricolor y terminó en el Grupo A junto con Polonia, anfitrionas del torneo, pero debutantes en un Mundial Femenil Sub 20.

Del bombo 3 era posible cruzarse con equipos siempre complicados como Ghana o China, pero el rival es Argentina. Subestimar a un equipo sudamericano nunca será buena idea, pero a diferencia de lo que pasa en varonil, en femenil México le ha tomado la medida a la Albiceleste en distintas competencias. Si le vamos a ganar a Argentina en un Mundial, es en este.

Finalmente del bombo 4 se evitó a Italia o Portugal y nos tocó Benín, una selección de esas exóticas de la que no sabemos qué esperar, pues también debutarán en una Copa del Mundo Femenina. Tienen delanteras de cuidado, pero lo mismo, la confianza en que México es mejor está plena.

Así que va de nuevo: México jugará en el Grupo A del Mundial Femenil Sub 20 con Polonia, Argentina y Benín.

Foto: FIFA Women’s World Cup﻿ (Facebook)

¿Cuándo juega México en el Mundial Femenil Sub 20 de Polonia 2026?

El Mundial Femenil Sub 20 de Polonia 2026 se jugará del 5 al 27 de septiembre, aunque de momento no se ha revelado el calendario por partido.

Sabemos que México jugará en el siguiente orden:

México vs Benín

Polonia vs México

Argentina vs México

Falta esperar que se publique el calendario para saber qué día se realizará cada encuentro.

¿Cómo llega México al Mundial Femenil Sub 20?

Gran parte de la confianza que sentimos, es porque la Selección Femenil se presentará con una gran generación de futbolistas y tras haber arrasado en el premundial.

Valentina Murrieta, quien conquistó al mundo en Sub 17, ya concentra con esta categoría, así que no nos extrañe que sea la elegida para el arco. También esperamos ver a jugadoras como Michel Fong, Berenice Ibarra, Mia Villalpando, Alexa Soto y Dana Sandoval, todas ya con experiencia en el primer equipo de sus clubes en la Liga MX Femenil.

Recordar que México llega como subcampeona de Concacaf a este Mundial Femenil Sub 20, tras un premundial donde solamente perdieron en la final en tiempo extra, marcaron 20 goles y únicamente recibieron 5.

Confianza plena en esta Selección Femenil Sub 20, sólo el tiempo dirá si nos volvimos a ilusionar demasiado pronto.