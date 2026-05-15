El Mundial mueve a millones, literal. Cada cuatro años pasa lo mismo: la gente reorganiza su vida alrededor del fútbol. Se cambian horarios, se planean viajes, se buscan pantallas en lugares insólitos. El Mundial no solo mueve emociones, mueve personas. Y moverse en 2026, con México como sede, va a ser parte del ritual tanto como gritar un gol.

El Mundial 2026 no va a vivirse solo los días de partido. Va a estar en el trayecto de la mañana con el radio encendido, en las conversaciones de oficina, en el regreso analizando lo que pasó. Hyundai lo viene entendiendo desde 1999, cuando se convirtió en socio oficial de la FIFA.

No como patrocinador de logo en pantalla, sino como marca que entiende algo simple: para vivir el Mundial, primero hay que llegar. Y en México, donde lleva 12 años y está en el top 10 de marcas automotrices, eso se traduce en tecnología híbrida disponible hoy, no en algún futuro prometido.

Interior de SUV Santa Fe Híbrida. Foto: Cortesía Hyundai México.

Más de la mitad del portafolio ya es híbrido

Hace no tanto, hablar de híbridos era hablar de algo para otro mercado, otro bolsillo, otra realidad. Hoy más del 50% del portafolio de Hyundai en México ya es híbrido, en los trayectos cotidianos de miles de personas.

En ciudad, cada semáforo y cada embotellamiento desgastan un motor convencional. El sistema híbrido convierte esas paradas en energía aprovechada. El ahorro es lo que pasa cada vez que el tráfico post-partido te tiene parado veinte minutos mientras la tecnología trabaja sola.

Asistente Tráfico Cruzado con Anticolisión de Hyundai. Foto: Cortesía Hyundai México.

Santa Fe HEV y Tucson HEV: para el Mundial que se vive en movimiento

Están quienes viven el Mundial cada día de la semana, en el trayecto al trabajo y de regreso. Para ese Mundial cotidiano, Tucson HEV encaja perfecto: eficiente en ciudad, fluida en tráfico, con conectividad que no interrumpe y Hyundai SmartSense, seguridad que trabaja sin que tengas que pedirle nada.

Pero hay quienes lo viven de otra manera: tienen el road trip planeado, juntan a toda la familia para ver los partidos en otro destino, etc. Para ellos, existe la Santa Fe HEV: espacio de verdad, confort para trayecto largo y eficiencia híbrida que no se queda solo en ciudad.

Dos SUVs, dos formas de vivir El Camino Del Mundial. Porque el camino al fútbol no es el mismo para todos.