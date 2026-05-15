Máximo glosario de la jerga del transporte público

Lo que necesitas saber: El transporte público y colectivo de la CDMX es famoso por tener un vocabulario propio con frases y términos pícaros que solo algunos entienden. Aquí tenemos un glosario especial para no tener que quedarse con la duda.

En la CDMX, subirse a un camión lleno de gente no es tarea sencilla. Para sobrevivir y llegar a nuestro destino, los y las chilangas hemos desarrollado un glosario fantástico con expresiones y frases para el día a día. Nuestro transporte público resulta un universo aparte, solo hacen falta unos cuantos viajes para adaptarse y conocer el significado de un vocabulario exótico producto del famoso ingenio mexicano.

El transporte público de la CDMX es un universo aparte./Imagen Pexels

Como bien sabemos, nuestro léxico se adorna de albures, doble sentidos, chistes picantes y frases hechas con un profundo significado. Aunque la cultura de las combis y los microbuses ha disminuido significativamente y en el metrobús los choferes ya no hablan con los pasajeros, ese argot capitalino ya es considerado como legendario y forma parte de nuestra cultura.

Aunque cada vez hay menos microbuses, su cultura permanece vigente./Imagen jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx

Ya sea que viajemos apretados a la hora pico o en el último viaje de la noche, en trole, micro o en camión, entender estas frases y términos llenos de gracia no resulta difícil. Para no quedarse con dudas, aquí tenemos el significado de algunas de las expresiones más utilizadas, así como el de algunos términos propios de los trabajadores del transporte colectivo y el folclor capitalino.

Frases y expresiones típicas del transporte público

¿Baja?/¿Va a bajar?: Una pregunta que hace el pasajero que baja en la próxima parada a otro que está situado junto a la puerta de la unidad.

¡Bajan!: Además del timbre que avisa el descenso de los pasajeros, es la expresión para indicarle al chofer que se detenga y abra las puertas para que bajemos de la unidad.

Con cambio, por favor: Usada por el chofer o su ayudante cuando los pasajeros quieren pagar con un billete de alta denominación.

Córranse para atrás: Así se nos indica que debemos pasar a la parte de atrás del camión o microbús para que los pasajeros sigan abordando.

Más vale que no nos agarren desprevenidos./Imagen Nación BL Facebook

Golpe avisa: Una expresión usada cuando el vehículo circula muy rápido y sin precaución y algún percance resulta inminente.

Hasta ahí no llego, joven: Es lo que nos dice el conductor cuando le preguntamos por un destino que no está dentro de la ruta.

La bajada es por atrás: Así indica el chofer que solo se puede bajar por la puerta trasera del vehículo. La puerta delantera es exclusiva para los pasajeros que abordan.

Me bajo en la parada: Cuando el pasajero le indica que descenderá del vehículo en la próxima esquina o parada.

La cultura del transporte colectivo forma parte del folclor mexicano./Imagen Microbuses México Facebook

No hay parada antes de la esquina: Así avisan el chofer o su ayudante a los pasajeros que insisten en bajar del camión o micro antes de la parada.

¡Puerta!: Así le indicamos al chofer que vamos a bajar de la unidad y la puerta sigue cerrada. La expresión también sirve para avisarle al conductor que alguien se quedó atorado en la puerta y hay que abrirla para que el afectado pueda subir o bajar.

Súbale, hay lugares: Es la expresión de los choferes y sus cacharpos para indicar que la unidad todavía tiene asientos libres.

Ya se la saben, gente: Es la frase desafortunada que los atracadores usan para desvalijar a los pasajeros de dinero y celulares. Ojalá que no te hayas encontrado en esa situación.

Glosario de otros términos comunes entre los choferes y trabajadores

Achipiles: Es la forma coloquial que usan los conductores para referirse a los agentes de tránsito. En caso de cualquier problema con la autoridad, todo se puede arreglar con un entre o mordida para que no pase a mayores.

Apaches: Se trata de un término popular utilizado por los transportistas para referirse a los pasajeros.

Barredora: Dícese del camión o microbús que circula con un lleno total y recoge o “barre” a todos los pasajeros de la ruta.

Bigotitos: Es el apodo que los conductores le dan a los pasajeros del sexo masculino.

Los trabajadores del transporte tienen su jerga propia./Imagen Buenos Días Oriente Facebook

Cachacuentas: Así se le llama al dueño, concesionario o administrador del microbús, encargado de recibir las cuentas de las jornadas de trabajo.

Cacharpo: Es el típico ayudante del conductor que se acomoda en la entrada del transporte, se encarga de anunciar las rutas, cobrar el pasaje y acomodar a los pasajeros. Por otro lado, la cacharpita es toda la morralla de los pasajes que se acumula. En caso de que el chofer lleve a su novia o esposa como ayudante, por lo general a ella se le llama polla.

Cafre: Se le llama así al chofer que maneja a exceso de velocidad, de forma temeraria, agresiva y sin respetar los lineamientos de tránsito echando carreritas.

Cascajo: Es el apodo que le dan los choferes a los pasajeros de tercera edad que se tardan en abordar el vehículo, retrasan el ritmo de la ruta y por eso, de vez en cuando, evitan recogerlos.

Con este glosario no hay de qué sorprenderse./Imagen jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx

Chafiretes: El mexicanismo que hace alusión a los choferes. Comenzó a usarse en los años 50 cuando empezaron a circular los taxis “Cocodrilo”. Más tarde así se les llamó a los conductores imprudentes o “chafas”.

Corral: Un modo informal para referirse al camión, microbús o cualquier unidad. De vez en cuando el chofer o el cacharpo invita a subir a los pasajeros con la expresión “Pásele al corral”.

Ganado: Es una expresión despectiva usada por los choferes y el personal del transporte para referirse a los pasajeros que viajan en la unidad o corral.

Gasofia: El nombre coloquial que recibe la gasolina entre el gremio de transportistas.

El transporte público siempre nos lleva a nuestro destino./Imagen Pexels

Gigios: Otra manera algo despectiva y burlona con la que los choferes y sus ayudantes se refieren a los pasajeros.

Macheteros: Así se le dice a los empleados encargados de la limpieza interior y exterior de las unidades, encargados de dejarlas relucientes.

Marimba: Es el aparato que va junto al chofer, compuesto por varios cilindros con resortes y encargado de almacenar las monedas de diferentes denominaciones. En un principio eran de madera y muy parecidos a ese instrumento musical. Hoy, por lo general son de metal.

Modular servilleta: Una expresión coloquial que anuncia la hora de almorzar, comer o cenar para los choferes.

Los empleados del transporte son leales trabajadores./Imagen Autobuses, Microbuses y Transporte Urbano de México Facebook

Mosca: Así se le llama a el o los pasajeros que viajan colgando de las puertas cuando la unidad va llena.

Perrear: Lejos del baile reguetonero, los choferes y trabajadores del transporte llaman así a las carreritas y arrancones que de vez en cuando hacen entre las unidades.

Pesero: Es el término de la jerga popular para referirse a los microbuses, combis y vagonetas. Nació en la década de 1960 y se les dio porque entonces, el costo del pasaje era de un peso.

Pestañitas: Así es como los conductores y operadores llaman de vez en cuando a las pasajeras del sexo femenino.