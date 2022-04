“No me faltes al respeto”: Hombre se brinca a la zona de cocodrilos y los patea en Tampico

De verdad que hay casos que de plano no entendemos, sobre todo cuando tiene qué ver con el hecho de dañar a un animal que por si esto no fuera suficiente, se encuentra en cautiverio. Sabemos que nunca falta el valiente que se quiere lucir intentando cosas que no están permitidas, pero el hombre del que les platicaremos en esta ocasión se voló la barda porque no solo le valió y entró a una zona restringida, aprovechando que andaba ahí pateó a unos cocodrilos.

Por acá les hemos contado historias sobre estos lagartos que nos dejan helados, como lo que sucedió cuando a un caimán le abrieron el estómago y descubrieron que ahí se encontraba el cuerpo de completo de un niño… (sí, eso lamentablemente pasó y AQUÍ pueden checar ese terrible caso). Sin embargo, en esta ocasión les presentamos la otra cara de la moneda, un sujeto que se envalentonó y decidió que era momento de golpear a los reptiles que viven en la Laguna del Carpintero, en Tampico.

A este hombre le valió y entró a golpear a unos cocodrilos

Fue a través de las redes sociales que conocimos la historia de este hombre. Resulta que el pasado 10 de abril, el tipo andaba de paseo por dicho lugar al noreste de nuestro país cuando de la nada e ignorando las advertencias de las demás personas, se saltó las barreras de seguridad que separan a los visitantes de la zona donde se encuentran los cocodrilos. Vestido con una playera de la Selección Nacional (para que se sepa de dónde es) y shorts, se acercó a los animales para molestarlos.

Por si esto no fuera suficiente, el sujeto –que presuntamente se encontraba borracho– comenzó a patear a los lagartos y les dijo cosas ‘hirientes’ como “no me faltes al respeto porque yo soy tu rey”. Pero además de esto, otro punto preocupante de la situación fue que luego de pegarle a uno de los reptiles, este reaccionó e intentó morderle la pierna. Afortunadamente para este tipo, el caimán no alcanzó a hacerle daño, saliendo vivito y coleando de este momento tan tenso.

Un hombre brincó las barreras de seguridad en la Laguna del Carpintero, donde se encuentran los cocodrilos, molestándolos y a punto de ser mordido por uno de ellos.#Tampico pic.twitter.com/wpapK9FTnI — El informante de Tampico (@Elinformantetam) April 10, 2022

¿Y qué pasó después?

Como era de esperarse, el caso de este hombre rápidamente se hizo viral en redes sociales, generando un montón de comentarios negativos. Sobre todo, la gran mayoría decía que cómo era posible que en un lugar como este, cualquiera pueda entrar tan fácil al área de los cocodrilos. Pero fueron más los que mencionaron lo mal que estuvo esta persona, aunque estuviera bajo los efectos del alcohol. Hasta el momento desconocemos el desenlace de la historias y las autoridades de Tamaulipas no han dicho nada al respecto, pero el tipo la contó.