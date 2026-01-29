Lo que necesitas saber: En el 2010, John Eric Spiby recibió un gran golpe de suerte; ganó 2.4 millones de euros en la Lotería Nacional.

¿Qué harían con más de 2 millones de euros? Seguramente pensarían en comprar una casa, un carro, invertir el dinero o irse de viaje, algo normal. Pero en Inglaterra un hombre tuvo una idea muy diferente; crear un imperio de drogas.

John Eric Spiby, quién ganó la Lotería Nacional en el 2010, era líder de un cártel de drogas con al menos dos laboratorios. Las autoridades lo condenaron a 16 años y medio de prisión junto a sus socios.

Captura de pantalla

Ganador de la lotería condenado a 16 años de prisión

En el 2010, John Eric Spiby recibió un gran golpe de suerte; ganó 2.4 millones de euros en la Lotería Nacional. Parecía haber asegurado el resto de su vida con una gran plan de retiro, sin embargo, decidió incrementar su fortuna de la peor manera

Utilizó parte de su dinero para montar un laboratorio y producir sus propias pastillas de valium en su tranquila casa de campo, ubicada en Wigan, Gran Manchester. La fachada perfecta para que no sospecharán de él.

“Se descubrió que en una cabaña ubicada detrás de la casa de Spiby Senior había una instalación de fabricación de tabletas a escala industrial capaz de producir decenas de miles de tabletas por hora”. Informó la policía de Gran Manchester.

De acuerdo con las autoridades, Spiby y sus tres socios, incluido su hijo, ganaron más de 280 millones luego de expandir su ‘negocio’ con un segundo laboratorio que montaron una zona industrial de Salford.

“Estos cuatro individuos no mostraron ningún respeto por la vida humana ni la seguridad pública. Solo les interesaba enriquecerse considerablemente”. Declaró el investigador Alex Brown, del Grupo de Delincuencia Organizada Grave.

En abril del 2022, la policía descubrió a Dorian junto Lee Drury, uno de sus socios, cargando una camioneta con varias cajas sospechosas Tras ser interceptada descubrieron que se trataba de 2,6 millones de pastillas de diazepam falsificadas.

Un mes después aseguraron varías armas de fuego, dinero en efectivo, maquinaría utilizada en la fabricación de medicamentos y claro, gran parte de pastillas. Y aunque negaron formar parte del tráfico de drogas, los cuatro fueron condenados.

Sentencia contra John Eric Spiby