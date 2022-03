Un verdadero héroe: Hombre en silla de ruedas ‘salva’ a su perrito de ahogarse en una alberca

Estamos seguros que todos harían lo que fuera por sus mascotas, literal lo que sea con tal de que estén bien. Y es que cómo no, si estos animalitos son puro amor y nos demuestran a cada rato lo mucho que nos quieren. Sin embargo, hay quienes de plano arriesgarían su vida con ta de rescatar a su perrito, tal como sucedió recientemente con un hombre en silla de ruedas que a pesar de todo, salvó a su peludo de ahogarse en una alberca.

Por acá les hemos contado historias similares que nos dejaron con la boca abierta, como un grupo de bomberos que rescataron a unos doggos que llevaban meses desaparecidos (AQUÍ pueden checar el caso completo). Pero en esta ocasión queremos platicarles sobre Darren Thomas, quien ha ha estado en silla de ruedas desde que le dispararon hace 14 años cuando defendía la casa de su familia y se convirtió en un héroe sin capa para su lomito, Cassius.

Este hombre guió a su perrito y lo rescato de ahogarse

De acuerdo con Daily Mail, el pasado 17 de febrero, este hombre y su perrito estaban en su casa un día cualquiera cuando notó algo raro. Según lo que contó a este medio, escuchó que su mascota, un rottweiler de cuatro años y 50 kilos de peso, lloraba en el patio. Darren se acercó hacia donde se encontraba solo para ver una escena sumamente dramática: el lomito se había caído a la piscina y hacía lo posible por no hundirse.

Gracias a las cámaras de seguridad, Thomas se pudo enterar que el doggo había estado en esa posición durante 25 minutos. Intentó levantar a Cassius por su cuenta, pero le resultó imposible, ya que debido a que se encuentra en silla de ruedas, corría el riesgo de darse vuelta y caer de la misma manera que el animal. Es por eso que se las ingenió para guiar pacientemente al peludo hasta la orilla de la alberca y lograr que él solito saliera.

En entrevista para Daily Mail, el hombre comentó cómo fue que se le ocurrió sacar a su perrito: “Estaba hablando con Cassius diciéndole que lo iba a sacar. Fue increíble porque me miró con total confianza y no peleó en absoluto cuando lo tiré. Es muy pesado y estaba mojado encima, así que tiré de él y logré sacarlo hasta la mitad, pero no pude hacer palanca en la silla para tirar de ese último, así que después de intentarlo varias veces tuve que hacer otro plan”.