Dicen por ahí que la verdad siempre sale a la luz y no podríamos estar más de acuerdo. Sin embargo, hay veces en las que la tecnología hace de las suyas y da un empujoncito para desenmascarar a las personas mentirosas. Tal es el caso de un hombre que se bajó de su carro para escuchar el mensaje de su amante y contra todo pronóstico, el Bluetooth lo delató y gacho… frente a su esposa.

Resulta que hace algunos días se hizo viral esta historia que presuntamente pasó en México, gracias a que la propia mujer engañada grabó todo el asunto y publicó el video en redes sociales. En las imágenes se puede ver a un sujeto en la calle, normal, con su celular como si nada. Pero las cosas se pusieron bastante tensas cuando lo empezó a utilizar, ahí fue donde él solito se puso la soga al cuello.

Foto: Captura de pantalla

A este hombre lo cacharon hablando con su amante y todo por el Bluetooth de su carro

Resulta que el hombre se bajó del carro para escuchar un mensaje de su amante. Sin embargo, intentó oír un par de veces lo que su otra querida quería decirles pero como dicen en Dragon Ball, fue ahí donde sintió el verdadero terror porque no escuchaba nada, y evidentemente notó que el audio de “la otra” se estaba reproduciendo en las bocinas de su coche y todo gracias a que tenía conectando su teléfono al Bluetooth… ¡plop!

“Amor, ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?” es lo que la amante le quería preguntar y ahora todo el mundo escuchó. Pero lo más impactante de toda esta situación fue que por no desconectar su teléfono, su esposa se dio cuenta de que le estaba poniendo cuernos de una manera bastante gacha. A continuación les dejamos el video para que chequen cómo estuvo la cosa.

Como ya lo mencionamos antes, la historia de este hombre se viralizó en redes sociales donde por supuesto, todos andan diciendo que se pasó de lanza y que para andar de infiel le hizo falta mucha más inteligencia (pensamiento que por supuesto que acá no apoyamos pero eso es lo que se comenta en el internet de las cosas). No sabemos en qué terminó el caso, pero ahora sí que la tecnología le jugó una mala pasada y como dicen por ahí: “ese compa ya está muerto, nomás no le han avisado”.