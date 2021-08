¿Hasta que el WiFi los separe? Hombre se casa por videollamada tras dar positivo a COVID

No cabe duda de que le debemos mucho a la tecnología, sobre todo en el último año, pues gracias a las videollamadas y aplicaciones como Zoom, tuvimos chance de estar en contacto –aunque sea a la distancia– con nuestros seres queridos. Sin embargo, más allá de las clases en línea, esta maravilla también sirvió para otras cosas, justo como lo que estamos por contarles, pues un hombre se casó de manera virtual… sí, así como lo leen.

Resulta que hace unos días se hizo viral la historia de este novio bastante peculiar originario de Indonesia. Él y su pareja tenían todo listo para casarse y armar un fiestón en forma, donde pudiera compartir este momento tan importante en sus vidas con todos sus seres queridos. Sin embargo, todos sus planes se vinieron abajo cuando este joven dio positivo a una prueba de COVID, lo cual puso en la cuerda floja el bodorrio.

Aunque no lo crean, este hombre se casó por videollamada

Por supuesto que en algún punto consideraron la idea de posponer la boda hasta que el novio estuviera sano y salvo. Aunque contra todo pronóstico y porque de plano ya no pudieron hacer nada más, los planes continuaron y la ceremonia oficial sí se hizo. Pero… la cosa aquí es que evidentemente el hombre en cuestión no podía estar de manera presencial junto a su futura esposa, pero eso no fue impedimento para casarse.

Para que se den una idea de la creatividad que manejaron para el bodorrio y de acuerdo con distintos medios, pusieron una pantalla frente a la altar donde conectaron una videollamada con el novio y a distancia dio el sí –como dirían por ahí–. Imagínense qué tan “real” se sintió este casorio que incluso la parejita logró similar un beso y hasta mostraron con orgullo sus anillos a otros invitados. A continuación les dejamos este momentazo.

Couple pengantin tertabah 2021 ##fyp ##mua ##makeup

♬ Denting – Fadhilah Intan ✨

También pidió que recen por él y su esposa

Por si esto no fuera suficiente, contaron con la presencia virtual del casado no solo en la ceremonia, pues aparecieron videos donde también se le puede ver en el pachangón que vino después. “Recen por mí y por mi esposa, amigos, recen para que me recupere y pueda volver a ver a mi mujer”, escribió el novio en los comentarios de su clip que por supuesto, se hizo viral en cuestión de días y en el que muchas personas escribieron palabras de aliento.

No cabe duda de que en estos tiempos que estamos enfrentando, la tecnología ha sido nuestra mayor aliada para mantenernos cerca de las personas que amamos. Sin embargo, también nos regala momentos como este (o el de la mujer que murió antes de casarse y su hermana tomó su lugar en la boda), donde a pesar de que por momentos las cosas se ven complicadas, siempre existen historias que nos levantan el ánimo y traen esperanza.