Si de algo estamos seguros, es que Jack Black es una de esas celebridades que siempre trae pura buena onda consigo. Y ahora, una vez más dio muestra de esa amabilidad que los caracteriza.

En los días recientes, el actor y músico asistió a un evento conocido como Layla Paige and Friends Walk for Trinity Kids Care, cuya iniciativa recauda fondos para programas de cuidados paliativos a niños y jóvenes. Ahí, el actor conoció a un chico llamado Abraham de 15 años, quien se dijo fan de School Of Rock.

Y bueno, el buen Jack no la pensó dos veces: le cantó una de las canciones más conocidas del soundtrack de esa película.

Jack Black conoció a Abraham, un chico diagnosticado con el síndrome de Pearson. Foto: Captura de video.

Jack Black le cantó una canción de ‘School Of Rock’ a Abraham

El joven Abraham y su mamá asistieron al evento antes mencionado hace unos días. La señora, a sabiendas de que su hijo es fan de aquella película, hizo lo posible por concretar un encuentro con Jack Black... y lo logró.

Pronto, un video circuló en internet y se le mostró al mundo el gran gesto que el también miembro de Tenacious D tuvo con este menor, quien es un paciente diagnosticado con una enfermedad conocida como síndrome de Pearson.

Jack Black saludando a Abraham. Foto: Captura de YouTube.

En el video, podemos ver cómo los presentan. Abraham revela que su peli favorita es precisamente School Of Rock y le dice a Jack Black que uno de sus momentos favoritos de la cinta es cuando el personaje del cantante está dando una clase frente a los chicos y canta el tema “In The End of Time”.

Jack sonrió, tomó de la mano al chico y le cantó esa misma canción en lo que seguro es un recuerdo que jamás olvidará. “Ha pasado casi una semana desde la reunión y Abraham todavía está hablando sobre cómo conoció a Jack”, le dijo la mamá del niño a Upworthy, que fue uno de los medios que divulgó el video que les dejamos acá abajo.

¿Qué es el síndrome de Pearson?

De acuerdo con Medline Plus, el sitio web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, es un trastorno que provoca problemas en el desarrollo de las células formadoras de sangre procedentes de la médula ósea. Regularmente se identifica desde la infancia.

Esto provoca en el paciente un bajo conteo de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. También afecta al páncreas de manera considerable, por lo que las funciones para absorción de nutrientes se ven limitadas. Debido a ello, desafortunadamente muchos niños con este diagnóstico no tienen una expectativa de vida amplia, aunque los tratamientos pueden ofrecer una mejor calidad de vida.

Por eso mismo, Abraham forma parte de los chicos que son beneficiados por la iniciativa de la organización Layla Paige and Friends Walk for Trinity Kids Care (y Jack Black como miembro), que busca la recaudación de fondos para los cuidados paliativos que necesitan él y otros menores en la misma situación.