Casual: Joven se vuelve viral por bañar a su mascota serpiente

Esta juventud desenfrenada de ahora… Si algo nos han dejado en claro las redes sociales es que ahí nos podemos encontrar con cualquier cosa fuera de lo común. Algo que una vez más confirmamos luego de ver el video del joven que baña a su serpiente como si fuera un suave lomito.

Si aún no les ha salido este video en sus cuentas no se preocupen, que acá les mostramos las imágenes del sujeto en cuestión limpiando a su serpiente. Animal que, dicho sea de paso, parece ser una peligrosa cobra a la cual no le gusta bañarse.

Foto:@therealtarzann (Instagram)

Un joven se hizo viral por mostrar cómo baña a su mascota

Aunque no se sabe en qué parte del mundo se grabó este video (honestamente no nos sorprendería si fuera en México), lo que podemos confirmar es que la serpiente grandotota fue bañada a jicarazos por este joven que no le tiene miedo a nada.

El video en cuestión, compartido por el usuario de Instagram @therealtarzann, nos deja ver el baño que la serpiente del video recibe muy en contra de su voluntad, pues en una ocasión le avienta la mordida a su dueño quien se defiende solamente con la jícara.

Foto:@therealtarzann (Instagram)

Su mascota es una serpiente a la que no le gustan los jicarazos de agua

Si bien el clip dura un par de segundos, éstos son suficientes para apreciar cómo el dueño de la serpiente trata de calmar a su mascota que bien podría morderlo y/o estrujarlo hasta mandarlo con San Pedro. Cosa que evidentemente tampoco le preocupa al joven.

Ay no no, mejor vean de lo que estamos hablando y saquen sus propios comentarios al respecto:

En redes sociales el video se ha hecho bastante viral, pues justo cuando creíamos que bañar gatos era toda una odisea y lo más peligroso que puedes hacer, llega el protagonista de esta grabación para callarnos la boca. ¡Eso sí es vivir al extremo!