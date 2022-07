¿Quién no recuerda con nostalgia su época de estudiante? A pesar de que había materias que no nos gustaban y nos dejaban un montón de tarea, la verdad es que en ese momento éramos muy felices y no lo sabíamos. Aunque hay quienes de plano no se la pasan nada bien haciendo los trabajos que sus maestros les encargan, tal como sucedió recientemente con un joven que hizo una máscara de yeso y de plano no se la podía quitar.

A través de la cuenta de Twitter de un usuario llamado @SERVCOMPUTACION, se hizo viral la historia de este chico, que vivió momentos sumamente tensos. En las imágenes podemos verlo de rodillas frente a una tina y tratando de desprender el yeso de su cara sin mucho éxito que digamos. Sin embargo, a pesar de que intentó con todas sus fuerzas, nomás no se la podía despegar (quién sabe qué materiales usó).

Foto: Captura de pantalla

Un joven hizo una máscara de yeso para su tarea, pero al final no podía quitársela

Por supuesto que el joven no se dio por vencido, pues hasta usó una cuchara para quitársela, aunque todos sus intentos fueron inútiles. “Voy a demandar a esa maestra”, dijo esta pobre alma en pena, mientras seguía buscando la manera de deshacerse de la bendita máscara de yeso. Aunque había varias personas a su alrededor (al parecer su mamá y hermano), no lo ayudaron mucho que digamos, pues en lugar de echarle la mano, nada más lo andaban cotorreando y se reían de él.

Luego de la cuchara, probó echándose agua caliente en la cara para ver si este método era el bueno y el que desprendería el yeso de una vez. Sin embargo, como todo lo que hizo antes, no funcionó. “Si cierro los ojos se me va zafando”, mencionó el chico, pero siendo muy honestos, no se veía que esa máscara se despegara. A continuación les dejamos el video para que chequen la situación tan estresante que vivió.

La maestra le pidió de tarea una máscara de yeso y… pic.twitter.com/U4TDtCQpth — Frank ? (@SERVCOMPUTACION) July 5, 2022

Como era de esperarse, la historia de este joven rápidamente se hizo viral en el internet de las cosas. Por un lado estuvieron aquellos que se preocuparon por él, pero también los que como su familia, soltaron la carcajada al ver sus intentos fallidos. No sabemos en qué terminó esta historia y mucho menos si pudo quitarse la máscara, pero por todo el sufrimiento y burlas, la maestra de este chico debería considerar ponerle 10 y hasta exentarlo en la materia, ¿no creen?