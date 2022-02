Nunca es tarde para intentarlo: Joven muestra el primer día de su abuelita en clases de natación

No nos queda la menor duda de que el amor que nuestros abuelos sienten por nosotros es enorme, pero estamos seguros que todos, queridos lectores, también los quieren con locura. Tenemos claro que no solo los visitan y escuchan sus historias llenas de sabiduría, probablemente ustedes también los motivan a hacer esas cosas que en su juventud no se atrevieron. Como el caso de una joven que nos mostró el primer día de su abuelita de 80 años en clases de natación.

Por acá les hemos contado historias grandiosas de adultos mayores que nos motivan a cumplir nuestros sueños, como un señor que se gradúo de la universidad junto a su nieta (AQUÍ pueden checar este emotivo momento). Sin embargo, ahora les platicaremos sobre Lili Martínez, quien nos presumió en un video –que por supuesto, se hizo viral en el internet de las cosas– cómo le fue a su abuela cuando decidió que a pesar de su edad, era buen momento para aprender a nadar.

Esta abuelita tomó su primera clase de natación y se ganó el corazón de TikTok

En un clip compartido en su cuenta de TikTok, la joven prácticamente documentó c0n lujo de detalle el primer día de su abuelita en clases de natación. Y no lo decimos a la ligera, pues a pesar de que no nos da mucho contexto sobre la razón por la que entró en este deporte, en las imágenes vemos el camino que ambas recorrieron –literal–, desde que salieron de su casa hasta que llegaron al deportivo en el que la nieta acompañaría a la señora en este paso tan importante

Por si esto no fuera suficiente, Lili también nos enseñó cómo fue que la adulta mayor calienta, reconoce la alberca olímpica y por supuesto, se pone el traje de baño y los goggles para saltar al agua. Claro que este video tenía un mensaje muy especial, pues como la orgullosa chica escribió y a pesar de que su abuela tenía un poco de miedo, ella estaba lista para aprender a nada y por supuesto, nunca es tarde para intentar eso que tanto quieres. A continuación les dejamos el tierno clip.

Como era de esperarse, la historia de esta joven y la primera clase de natación de su abuelita rápidamente se hizo viral en TikTok, donde muchos usuarios aplaudieron que a pesar de su edad, se atreviera a hacer algo completamente nuevo. Pero eso no fue todo, porque por ahí también aparecieron comentarios como “te quiero mucho, abuelita que quiere aprender a nadar”, y la verdad es que nosotros también la queremos, porque nos pone un gran ejemplo para quitarnos el miedo a lo desconocido.