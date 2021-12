Nos representa: Joven recibe el juguete que quería de niño y termina llorando

En estas fechas, inevitablemente nos ponemos a pensar en los regalos. Y no es que sean algo necesario para festejar y pasarla bien junto a nuestros seres queridos, pero cuando éramos niños eran muy importantes para acabar el año con todo. No importa si le hacías una carta a Santa Claus, el niño Dios o los Reyes Magos, siempre esperábamos que nos trajeron lo que pedíamos aunque no siempre nos salía esa movida, tal como sucedió con un joven.

Hace algunos días les presentamos la historia de una señora que recibió una muñeca por primera vez en su vida y que por supuesto, conmovió a un montón de personas en el internet de las cosas (POR ACÁ pueden checar este tierno momento). Sin embargo, en esta ocasión les queremos contar sobre un verdadero afortunado que luego de desear y pedir por años un juguete en particular, después de mucho tiempo por fin lo tuvo en sus manos.

Este joven por fin recibió el juguete que tanto quiso

Fue a través de TikTok donde conocimos este caso. Resulta que una usuaria llamada @grispandy1 contó que debido a que no tenía los recursos económicos para comprarle a su hijo lo que tanto deseaba, por un buen rato no pudo cumplirle el sueño de regalarle una pista que pedía cada Navidad. Afortunadamente las cosas cambiaron y en la actualidad, como un detalle bastante especial, decidió buscar ese juguete y darle una sorpresa.

En el video se puede ver cómo el joven comenzó a abrir su regalo. Al ritmo de villancicos notamos que al romper la envoltura suelta una risa genuina ante la sorpresa de lo que estaba recibiendo. Nuestro protagonista quitó todo el papel y contempló en silencio la pista de autos que tanto quería por ambos lados, mientras la emoción se hizo evidente porque en medio de todo, se limpió una lagrima con la mano.

##teamohijomío😍 ##viraltiktokr ##lostrasnochados💚 ##familiadiamantesazules💎

♬ Navidad, Navidad, Hoy Es Navidad – BroandSis Canciones Infantiles

Por supuesto que este momentazo no tardó mucho tiempo en hacerse viral en el internet de las cosas, donde muchos usuarios aceptaron que terminaron igual de conmovidos que el joven y lo felicitaron porque por fin tuvo el juguete que siempre quiso. No cabe duda de que en estas fechas, ver esta clase de historias nos recuerdan que si bien los regalos no son necesarios, tienen la extraña capacidad de hacer feliz a un montón de personas.