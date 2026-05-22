La CDMX, entre las ciudades del mundo con más arte y cultura

Lo que necesitas saber: Este 2026, la propuesta artística y cultural de la capital mexicana se destacó por encima de la de otras grandes capitales del mundo en un ranking especializado.

Recientemente, una lista especializada puso a nuestra ciudad capital como la más rica en cuanto a su oferta artística y cultural, por encima de otras ciudades importantes del mundo como Londres, Berlín o Nueva York. La empresa Tourlane declaró a la CDMX como la Capital Cultural Mundial en este 2026, gracias a su variedad de museos, galerías y obras de arte representativas.

La CDMX llama la atención por su legado artístico./Imagen Museo del Palacio de Bellas Artes Facebook

Tourlane es una compañía fundada en Berlín en 2016 y se dedica al turismo en sus diferentes aspectos. Es una agencia de viajes en línea que ofrece experiencias extraordinarias y además da recomendaciones a los viajeros y elabora estudios y rankings globales sobre los mejores destinos a nivel mundial.

La capital tiene una gran presencia de museos accesibles./ Imagen MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo Facebook

Para este año, la empresa recomienda a la Ciudad de México como una visita obligada para los amantes de los museos gracias a su combinación de instituciones culturales, artistas históricos de renombre y su vibrante escena contemporánea que se destaca entre todas las ciudades del mundo. La CDMX encabeza la lista en la que esta agencia comparó 50 diferentes ciudades.

CDMX: La principal Capital Cultural Mundial

Existen muchos tipos de rankings sobre los mejores lugares para viajar, elaborados por diferentes empresas de turismo. En esta ocasión, la lista publicada por Tourlane para clasificar las ciudades del mundo con mayor presencia en arte y cultura se basa en el número de museos y galerías, en su popularidad, la accesibilidad de sus precios y las piezas artísticas e históricas que resguardan.

Tourlane destaco al Museo Nacional de Antropología por su gran colección del pasado mexicano./Imagen Pexels

Como menciones especiales, la agencia de turismo alemana destacó al Museo Nacional de Antropología de Paseo de la Reforma como el más popular de la capital mexicana con sus series de piezas icónicas del pasado y al Museo del Objeto del Objeto (MODO) de la colonia Roma en su selección de lugares de interés especial, gracias a sus curiosas colecciones de objetos y artefactos de la vida diaria mexicana.

El Museo del Objeto del Objeto es un sitio de interés especial de la CDMX./Imagen Acervo Histórico del Palacio de Minería. Facultad de Ingeniería – UNAM Facebook

Este estudio tan particular menciona también al Palacio de Bellas Artes como uno de los sitios más importantes de la CDMX, con sus enormes murales de Diego Rivera, que relatan la historia del México moderno, y destaca otros lugares importantes como el Museo Tamayo, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), el Museo Soumaya y la Casa Azul, que aloja al famoso Museo Frida Kahlo.

La clasificación de Tourlane

Según esta empresa de viajes, “el arte es capaz de contar la historia de una ciudad” y los museos “son los lugares donde el pasado y el presente de las ciudades se encuentran”. La CDMX es una urbe cultural por excelencia con sus expresiones artísticas, su colorido, su arquitectura, su gastronomía y el calor de su gente y ya ha sido considerada anteriormente como la capital cultural de América Latina.

El Soumaya resguarda obras importantes de artistas internacionales./Imagen Pexels

La agencia la coronó como el mejor destino cultural y artístico por la accesibilidad económica y en muchos casos gratuita a sus museos y otras interesantes experiencias culturales. La verdad es que en la capital mexicana hay museos y atractivos artísticos para todos los gustos. Esperamos poder mantenernos en la cima de esta lista.

El arte cuenta la historia de un país./Imagen Museo de Arte Moderno de México Facebook

Los diferentes rankings que realiza Tourlane se enfocan en tres categorías principales: los centros históricos, por la conservación arquitectónica y la riqueza patrimonial de las distintas metrópolis; la seguridad y la salud, al destacar los países más seguros en cuanto a la eficiencia de sus sistemas sanitarios y las posibles actividades al aire libre; y el arte y la cultura, con un análisis de la infraestructura y la accesibilidad a los museos y sitios culturales.

Este nombramiento resulta un honor para la capital chilanga, que en los últimos años se ve mucho más visitada y habitada por ciudadanos extranjeros y en la época actual es uno de los destinos preferidos del mundo. Ahora, este ranking elaborado por Tourlane sirve para reafirmarlo.