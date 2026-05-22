¿Por qué me interesa? El Deportivo Ciudad Jardín se llenará de bailes y cantos con un grandioso concierto gratuito de Panteón Rococó.

De tanto en tanto se abre la oportunidad de ver a un grupo épico tocar en vivo sin pagar un solo peso. Tras ver a Shakira y a 31 minutos llenar el Zócalo, en esta ocasión es el turno de Panteón Rococó, que cantará sus himnos más emblemáticos y nos hará mover el esqueleto como si no hubiera mañana en el Deportivo Ciudad Jardín, un recinto fantástico, ubicado en el corazón de Ciudad Nezahualcóyotl.

Este concierto, totalmente gratuito, no es un evento aislado; de hecho, forma parte de un programa masivo llamado Circuito Nacional de Festivales por la Paz, una iniciativa organizada por la Secretaría de Cultura que pretende reconstruir el tejido social, promoviendo la convivencia comunitaria de todas las juventudes a través de diversos géneros musicales.

El 30 de Mayo Panteón toca gratis./ Imagen Secretaría de Cultura

Este noble proyecto tiene sin duda una simbiosis perfecta con Panteón Rococó, un grupo que se ha caracterizado por usar el arte para expresar su gran conciencia social. Su lema: “Paz, Baile y Resistencia” es algo más que tres palabras; es una manera específica de hacer y de sentir la música. Y es que desde hace más de 30 años, han convertido el ska en poesía y la protesta en baile.

Asimismo, vale la pena detenernos en el espacio; el Deportivo Ciudad Jardín es algo así como un gigante construido sobre una hazaña ecológica. Inaugurado en mayo de 2009 sobre el antiguo basurero Bordo de Xochiaca, hoy es un recinto de más de 675 mil metros que es símbolo del poder de organización y la cultura popular.

Oda al gran Panteón Rococó

La historia de esta agrupación formada en la CDMX, no cabe en una sola página, pero sí podríamos enumerar algunos de sus logros: 30 años de ska puro, 11 discos de estudio, canciones que se han convertido en himnos innegables de más de una generación, fusión de ritmos, letras que llegan al corazón y una huella profunda en los escenarios.

Panteón Rococó nació en 1995, cuando un grupo de seis amigos de la Prepa 9 (comandados por el Doctor Shenka y Paco) se juntaron para tocar y crear un nuevo sonido que fusionara su creatividad, sus ideas sociales y sus gustos musicales. Usaron como inspiración un crisol de ritmos e influencias: ska puro, punk británico y mucho de los grandes referentes mexicanos como: Maldita Vecindad, Caifanes o Tijuana No.

Panteón Rococó tiene una trayectoria de 30 años./imagen Panteón Rococó Facebook

Pronto encontraron su propia voz, compusieron sus primeras canciones y hasta se pusieron un nombre provisional: Agua mala. Sin embargo, a la hora de materializar el sueño se tomaron algunas decisiones afortunadas. Por un lado, el Dr. Shenka pasó de estar en la guitarra a convertirse en el vocalista principal y rebautizaron a la agrupación como Panteón Rococó, a propósito de la obra de teatro de Hugo Argüelles, El cocodrilo solitario del panteón

Su álbum debut, A la izquierda de la Tierra, se lanzó de forma independiente en 1999 y rompió todos los récords. Era una propuesta novedosa, hecha para despertar conciencias y hacer saltar a los jóvenes. Se presentaron en foros pequeños, plazas públicas y programas de radio y en cada oportunidad miles de personas coreaban al mismo tiempo éxitos épicos como La dosis perfecta o Toloache pa’ mi negra.

Estas primeras canciones ya recogían la esencia que el grupo mantiene hasta estos días; esa mezcla alucinante entre ritmos hipnóticos, frenéticos y llenos de energía con letras profundas que retratan la realidad social y poética de México.

Breve playlist de Sopitas, para bailar antes del concierto

Dicho todo lo anterior, hemos hecho una selección de los himnos épicos de Panteón Rococó. Aquí hay un poco de todo, desde sus éxitos más emblemáticos hasta algunas joyas algo inadvertidas, que sin duda harán mejor nuestro día. Cada canción es una declaración de intenciones y una oportunidad para mover los pies hasta que no podamos más.

La carencia

Álbum: Compañeros musicales

Junto a las teclas frenéticas de un piano magnético, aparece la protesta social en su más pura naturaleza: largas jornadas laborales, la travesía cotidiana de las clases trabajadoras en México y las inmensas contradicciones de un mundo globalizado.

Vendedora de caricias

Álbum: Panteón Rococó

En algún punto entre el ska y el reggae, esta balada nos narra el desamor y el despecho de un hombre incapaz de lidiar, por lo menos por una noche, con la soledad y la desolación.

Arréglame el alma

Álbum: Ejército de paz

Una canción absolutamente existencial en la que se nos revela que el inmenso don de la música es un arma poderosa para aliviar las emociones pesadas y tener un poco de esperanza en la vida.

Toloache pa’ mi negra

Álbum: A la izquierda de la Tierra

Las trompetas nos sumergen en una atmósfera casi etérea en la que un hombre revela una obsesión onírica, con una mujer que aparece y desaparece en la playa.

Pequeño tratado de un adiós

Álbum: A la izquierda de la tierra

Un diálogo discreto entre la percusión y un solo de trompeta es el prólogo de esta balada sobre la tristeza de dejar algo que amamos y la aceptación que debemos tener para sobrevivir.

Control remoto

Álbum: Ejército de paz

En esta canción, Panteón experimenta con otros ritmos y otras formas para hablarnos de la manipulación mediática y la forma en la que los medios de comunicación interfieren en las opiniones de las personas.

¿Cómo, dónde y cuándo?

Panteón Rococó: Tres décadas de ska, conciencia social y memorias colectivas.

¿Cuándo? Sábado 30 de mayo.

¿Dónde? Deportivo Ciudad Jardín.

Dirección: Manzana 001, Ciudad Jardín, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

Horario: 20:30 Horas.

ENTRADA LIBRE