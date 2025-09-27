Lo que necesitas saber: Entre los muchos locales dedicados a ofrecer ricos tacos en la CDMX, hay uno con una historia de más de 100 años de antigüedad.

Los tacos son unos de los platillos mexicanos más emblemáticos, los encontramos por todo el país y en otras partes del mundo. Te contamos sobre la taquería más vieja de la CDMX, una que ha servido sus platillos durante más de 100 años, es visitada por los famosos y hoy continúa con una tradición familiar de varias generaciones.

Esta famosa taquería es El Taquito, que, aunque recientemente cambió su sede tradicional del Centro Histórico a la colonia San José Insurgentes, continúa deleitando a sus comensales desde que abrió como restaurante en 1923. Su historia comienza en 1917, cuando la familia Guillén comenzó a ofrecer antojitos en un puesto con bancas de madera en la calle del Carmen.

Su sabor se hizo popular entre la gente y ya como un local bien establecido, primero fue muy frecuentado por los trabajadores, las familias y los estudiantes de la zona y gracias a su cercanía a la Plaza Garibaldi, pronto se convirtió en un punto de reunión para mariachis, artistas, toreros y bohemios. Aquí algo de su historia.

Los inicios de El Taquito

El negocio que comenzó en El Carmen 69 Altos con un anafre y un comal para servir tacos de lengua y de carnitas, sopes, pambazos y quesadillas a sus clientes ocasionales, pronto se volvería un lugar recurrente para la gente de toda la ciudad. Don Marcos Guillén y su esposa Conchita, hicieron de El Taquito un oasis para sus visitantes.

Más de 100 años de servir deliciosos antojitos mexicanos./Imagen El Taquito Taurino Facebook

La receta de sus guisos, sus carnes frescas, sus salsas caseras y sus tortillas recién hechas se volvieron uno de los mayores atractivos de la zona. El local ubicado en el Centro Histórico y cerca de La Merced creció y se convirtió en uno de los más frecuentados por diferentes personalidades del espectáculo, la cultura y la política.

El periodista Jacobo Zabludovsky, fiel comensal de El Taquito./Imagen El Taquito Taurino Facebook

Según cuentan, su nombre se lo pusieron los clientes, que iban a echar un “taquito” para saciar el antojo. Esta antigua taquería también es conocida como El Taquito Taurino, por la afición de don Marcos Guillén por la tauromaquia. Así, sus paredes están adornadas con motivos de la fiesta brava, además de cientos de fotografías de las personalidades que han ido a probar sus ricos sabores.

El Taquito y los famosos

El Taquito Taurino es uno de los restaurantes de la CDMX más visitado por personajes del arte, la cultura y la política a lo largo de su historia de más de 100 años. Según dicen, los vecinos cerraban la calle de El Carmen cuando María Félix visitaba el lugar para así poder admirar a “La Doña”. Asimismo, el personal de la taquería se encargó de preparar una comida para el Papa Juan Pablo II y 350 cardenales durante su visita a México en 1978.

María Félix era una clienta recurrente./Imagen El Taquito Taurino Facebook

Entre otros de sus clientes recurrentes estaban Mario Moreno “Cantinflas”, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Dolores Del Río, Gabriel García Márquez, Jorge Negrete y Pedro Infante, que al filmar películas en la zona, se iba a El Taquito a comer en su mesa favorita, ubicada frente al balcón del restaurante.

También famosas personalidades del arte y la cultura se dieron cita en este lugar./Imagen El Taquito Taurino Facebook

También personajes importantes como Diego Rivera, José Clemente Orozco, los expresidentes Emilio Portes Gil y Adolfo López Mateos, así como el periodista Jacobo Zabludovsky, llegaban a la célebre taquería para disfrutar de sus platillos favoritos y pasar un rato agradable.

Marilyn Monroe disfrutó de los exquisitos platillos de El Taquito./Imagen El Taquito Taurino Facebook

Entre las personalidades internacionales que visitaron El Taquito tenemos a John F. Kennedy, el príncipe Carlos de Inglaterra y Marilyn Monroe, que según cuentan comió tacos de gusanos de maguey y bebió margaritas.

Cambia su sede después de más de 100 años

Asimismo, el lugar con su ambiente taurino es punto recurrente para figuras del toreo de todos los tiempos. Desde Rodolfo Gaona, Manolo Martínez “Manolete” y Carlos Arruza, hasta toreros actuales como José Tomás, El Juli o Joselito Adame han dado cita en esta taquería para celebrar el triunfo en sus corridas.

La antigua sede de El Taquito Taurino./Imagen El Taquito Taurino Facebook

A finales de 2024, la taquería más vieja de la CDMX cambió su sede del Centro Histórico a otro lugar en la colonia San José Insurgentes. Aunque con esto se perdió la tradición de más de 100 años con la que contaba el local original, la nueva sede ubicada en Miguel Noreña 25 conserva las recetas originales y su mismo ambiente festivo.

Hoy tiene una nueva casa./Imagen El Taquito Taurino Facebook

Según Marcos Guillén, de la tercera generación de los dueños del restaurante, entre los motivos de este cambió están la situación caótica que se vive en las calles del centro por el ambulantaje y el comercio informal que obstruía el acceso a la taquería, así como la prohibición de la violencia en las corridas de toros, con lo que la afluencia de clientes a este y otros restaurantes con temática taurina disminuyó.

La taquería más vieja de la CDMX sigue en pie

El Taquito sigue en pie a casi 110 años de su fundación. Ahora es la cuarta generación de la familia Guillén la que está lista para ponerse a cargo del legado que continúa deleitando a los comensales con sus clásicos tacos de bistec, cecina y lengua, así como sus muchos antojitos de la comida tradicional mexicana y su espíritu de fiesta.

El Taquito continúa con su tradición a través de cuatro generaciones./Imagen El Taquito Taurino Facebook

Esta taquería es testigo de los cambios históricos y el crecimiento de la capital mexicana y sigue abierta para recibir a sus visitantes como un referente importante de nuestra gastronomía.

El Taquito Taurino está en Miguel Noreña 25, San José Insurgentes. Abre de lunes a jueves de 13:00 a 22:00 horas, viernes y sábados de 13:00 a 23:00 horas y los domingos de las 13:00 a las 20:00 horas.