Lo que necesitas saber: Landa fue reconocida por su rol con 'La Cocina', iniciativa social que brinda acompañamiento y asesoría a negocios de comida en San Francisco.

Los mexicanos seguimos dejando huella en todo el mundo. Prueba de ello es Leticia Landa, hija de migrantes mexicanos y nacida en Estados Unidos, quien logró ganar el Basque Culinary World Prize 2025, premio considerado como el “Nobel de la gastronomía”.

Ganadora del Basque Culinary World Prize 2025 // X:@BCulinaryWP

La mexicana Leticia Landa ganó el Basque Culinary World Prize 2025

Hace un año la comida mexicana era considerada como la tercera mejor del mundo y ahora, una mexicana fue galardonada con el que es considerada como el “Nobel de la gastronomía”.

Te hablamos de Leticia Landa, hija de mexicanos y nacida en Texas, quien ganó el Basque Culinary World Prize 2025. Este premio que reconoce la labor de quienes usan la gastronomía como herramienta para cambios sociales.

De acuerdo con los organizadores de esta premiación, Landa fue reconocida por su rol con ‘La Cocina’. Este es un proyecto social que brinda acompañamiento y asesoría a negocios de comida de San Francisco.

“Una candidatura que cumple perfectamente bien todos los requisitos de la convocatoria. Una iniciativa transformadora y que a través de la gastronomía va a integrar personas en el mundo laboral“, compartieron.

Proyecto gastronómico ‘La Cocina’ // Instagram:lacocinasf

¿En que consiste ‘La Cocina’?

Como ya te adelantábamos, ‘La Cocina’ es una iniciativa con 20 años de trayectoria que brinda ayuda a personas de comunidades marginadas que buscan integrarse en el sector gastronómico en San Francisco.

Actualmente, esta iniciativa ha creado más de 40 restaurantes, cafeterías y puestos de comida en Estados Unidos. Uno de sus más grandes logros es que el 70% de los participantes en La Cocina, mantiene su negocio incluso diez años después.