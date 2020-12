Hasta siempre: Estas fueron las figuras que murieron este 2020

Con un par de días para terminar el 2020, no podemos evitar hacer un recuento de todo lo que sucedió durante los últimos 12 meses de este año. Uno que fue único en su tipo tanto por las cosas buenas, como por las no tan buenas que nos dejó a su paso (y vaya que hay mucho que decir sobre eso).

Obviamente con los conteos de fin de año no podíamos pasar la oportunidad de recordar a todas las personalidades del mundo del espectáculo, música, política y los deportes, que lamentablemente nos dejaron este 2020 y quienes sin duda dejaron un hueco enorme gracias a su vida y obra.

Música y Entretenimiento 2020

Armando Manzanero

El maestro Armando Manzanero, perdió la batalla contra el COVID-19 a los 85 años de edad. El compositor yucateco había sido internado a partir de algunas complicaciones por la enfermedad, y el lunes 28 de diciembre, reportaron sus familiares que había fallecido. Sin duda, es una de las figuras más importantes dentro de la música en México que compuso cientos de canciones que aparecieron en telenovelas y que fueron interpretadas por figuras diversas como Elvis Presley, Luis Miguel, Eugenia León y muchos más.

Pau Donés

Luego de cuatro años de batallar contra el cáncer de colon que le fue detectado en 2015 y que después lo hizo retirarse de los escenarios, el 9 de junio, el compositor y vocalista de Jarabe de Palo, Pau Donés, falleció a los 53 años de edad en su natal Barcelona, España.

Toots Hibbert

El pionero y leyenda del reggae, fundador de Toots & The Maytals, fue una de las millones de víctimas que el COVID-19 dejó en el mundo. La enfermedad le arrebató la vida la madrugada del 12 de septiembre a los 77 años de edad, y rodeado de su familia en el Hospital Universitario de West Indies en Kingston, Jamaica.

Eddie Van Halen

Considerado el octavo mejor guitarrista del mundo por la revista Rolling Stone, Eddie Van Halen murió el pasado 6 de octubre a los 65 años de edad y tras una lucha contra el cáncer de garganta que padecía desde el año 2000, mismo que lo llevó a perder un tercio de la lengua.

Little Richard

Richard Wayne Penniman, mejor conocido como Little Richard, uno de los padres del rock and roll, partió de este mundo el 9 de mayo a los 87 años de edad. De acuerdo con Dick Alen, exagente del artista, la causa de muerte fue un cáncer de huesos que Penniman padecía desde hace un tiempo.

Ennio Morricone

Uno de los principales creadores del cine mundial y considerado como el mejor narrador auditivo de la historia, falleció el 6 de julio a los 99 años de edad. Hablamos de Ennio Morricone, compositor italiano conocido por crear melodías para cintas de directores como Pier Paolo Pasolini, Bernardo Bertolucci, Giussepe Tornatore, Quentin Tarantino, entre otros.

Florian Schneider

Sin duda, uno de los grandes nombres que perdió la industria de la música este 2020. El miembro fundador de Kraftwerk, banda que lo llevó a ser catalogado como uno de los padrinos de la música electrónica, murió el 6 de mayo de este 2020 a los 73 años. La causa de muerte, de acuerdo con un el representante del cuarteto alemán, fue un cáncer.

Tony Allen

El baterista de afrobeat y amigo de Damon Albarn, con quien trabajó en proyectos como The Good, The Bad and The Queen, Africa Express y Gorillaz (participó en el Song Machine, Season One: Strange Timez), falleció el 30 de abril a los 80 años de edad. La causa de Allen, una de las leyendas de la música africana, fue un aneurisma aórtico abdominal.

Oscar Chávez

El mismo día del fallecimiento de Tony Allen, México sufrió la pérdida de uno de sus cantantes y compositores más grandes y respetados. Hablamos de Oscar Chávez, también conocido como ‘El Caifán Mayor’, quien fue una de las víctimas mortales que dejó el COVID-19. Enfermedad que en cuestión de días le arrebató la vida a uno de los mayores exponentes del Canto Nuevo y la trova en Latinoamérica.

Bill Withers

Uno de los músicos más influyentes dentro del soul y el R&B de la década de los 70 y 80, falleció el pasado 3 de abril a los 81 años tras sufrir algunas complicaciones cardiacas que venía cargando desde un par de años atrás. Así lo dio a conocer la familia de Withers a través de un comunicado donde lamentaban su pérdida.

Charlie Monttana

Conocido como el ‘Novio de México’ y uno de los más grandes representantes del rock urbano en el país, perdió la vida a los 58 años de edad debido a un infarto. La muerte del intérprete de canciones como “El vaquero rocanrolero”, “Tu mamá no me quiere”, “De que el amor apesta”, “Pinche vatito“ y más, se dio a conocer el 28 de mayo de este año.

Sean Connery

El legendario actor escocés, considerado como el mejor James Bond de la historia, falleció a la edad de 90 años en Bahamas, lugar donde vivía desde hace un par de años. Su amplia y reconocida trayectoria de seis décadas, en las que cosechó numerosos premios como el Oscar, dos premios Bafta y tres Globos de Oro, se apagó el 31 de octubre de 2020.

Kenzo Takada

Como consecuencia del contagio de coronavirus y a los 81 años de edad, el 4 de octubre pasado el diseñador de origen japonés y creador de la marca de ropa y perfumes Kenzo, Kenzo Takada, perdió la vida en un hospital de París, ciudad donde creó el imperio que lo llevó a convertirse en un ícono dentro del mundo de la moda.

La Jefa

José Luis Espinosa, mejor conocido como ‘La Jefa’ de las populares Barras Praderas, el gimnasio comunitario ubicado en el municipio de Naucalpan, falleció el 12 de septiembre días después de haber sido hospitalizado por síntomas de COVID-19. Nunca le tuvo miedo al éxito y por ello, en redes sociales muchos lamentaron su partida.

Conchata Ferrell

El 13 de octubre de 2020 medios de Estados Unidos reportaron la muerte de Conchata Ferrell, la irreverente Berta de la serie de TV ‘Two & a Half Men’, que falleció luego de presentar complicaciones derivadas de un ataque cardiaco. Padecimiento que meses atrás la había llevado a ser hospitalizada.

Quino

Joaquín Salvador Lavado Tejón, el padre de la popular y amada Mafalda, murió el 30 de septiembre a los 88 años de edad. El caricaturista argentino, mejor conocido como Quino, fue una de las pérdidas más lamentadas en Latinoamérica durante este 2020, pues la noticia se dio a conocer un día después de que el mundo celebrara los 56 años de Mafalda.

Chadwick Boseman

El actor estadounidense y protagonista de ‘Black Panther’, película del MCU donde le dio vida a T’Challa, rey de Wakanda, falleció el 28 de agosto a los 43 años de edad y después de varios años de luchar contar el cáncer de colon, enfermedad que le fue detectada en 2016 y con la que aún así, grabó la cinta de superhéroes que lo hizo famoso a nivel mundial.

Kirk Douglas

El actor y productor estadounidense, una de las últimas figuras vivientes de la Edad de Oro del cine, falleció a la edad de 103 años el pasado 5 de febrero. También padre de Michael Douglas, siempre será recordado por sus papeles de Espartaco (en la cinta de Stanley Kubrick), y como Vincent Van Gogh, así como su trabajo en más de 80 películas.

Akira

El fundador de la revista Atomix, Óscar Yasser Noriega, mejor conocido en el mundo gamer como Akira, murió el pasado 2 de noviembre a causa del COVID-19, de acuerdo con lo dicho por su esposa Aiko Hosoya.

Gus Rodríguez

La industria de los videojuegos también se puso de luto con la partida de Gus Rodríguez, el guionista, escritor, conductor y gamer a quien recordamos perfectamente por su programa de ‘Nintendomanía’, por ser fundador de la revista mensual Club Nintendo, y hasta por haber trabajado con Eugenio Derbez en varios de sus programas.

Manuel “El Loco” Valdés

El mundo del espectáculo se vistió de luto el pasado 28 de agosto luego de conocer el deceso de ‘El Loco’ Valdés, uno de los más grandes comediantes y actores de nuestro país, que lamentablemente perdió la vida a los 89 años luego de presentar problemas con un cáncer que padecía desde años atrás y el cual empeoró su salud.

Joel Schumacher

Otra víctima del cáncer durante este 2020 fue Schumacher, conocido director de cine que recuperóla franquicia de Batman en la década de los 90, quien luego de un año de batallar con la enfermedad perdió la vida en la ciudad de Nueva York.

Héctor Suárez

El protagonista del programa ¿Qué nos pasa? y uno de los más grandes comediantes de la televisión mexicana, nos dejó el pasado 2 de junio de 2020. Sin dar a conocer las causas del deceso, fue Héctor Suárez Gomís quien en ese entonces confirmó la lamentable noticia a través de su cuenta de Twitter.

Deportes 2020

Kobe Bryant

El basquetbolista falleció a inicios de año en un accidente aéreo el 26 de enero. En el helicóptero viajaban su hija y los otros siete ocupantes, que fallecieron en el incidente. ‘Black Mamba’ recibió innumerables homenajes, como que el premio al Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas pasaría a llamarse Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas de la NBA Kobe Bryant en honor al jugador.

La Parka

Uno de los grandes ídolos de la lucha libre sufrió una grave caída tras un salto fuera del ring. Sus pies se enredaron en las cuerdas y fue trasladado en un hospital. Tras varios meses de cuidados, su vida se esfumó a los 54 años de edad el 11 de enero de 2020. La lucha libre le sigue llorando.

Carlos Girón

Fue un clavadista mexicano ganador de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980, en la modalidad de trampolín de 3 metros. Falleció el 13 de enero de 2020, a la edad de 65 años.

Ignacio Trelles

Don Nacho fue una de las figuras más respetadas y ganadoras del futbol mexicano. El máximo ganador de títulos como director técnico en la era profesional. Falleció el 24 de marzo a causa de un infarto a los 103 años de edad.

Diego Armando Maradona

Una de las máximas figuras del deporte, considerado uno de los mejor jugadores en la historia del futbol. Su fallecimiento fue el 25 de noviembre a causa de una insuficiencia cardíaca. El mundo se paralizó tras su muerte y miles de homenajes se suscitaron al rededor del mundo, incluido el cambio de nombre del Estadio del Napoli de San Paolo a Diego Armando Maradona.

Paolo Rossi

El campeón del mundo con Italia en la Copa del Mundo de 1982, nos dejó sólo unos días después que Diego Maradona. El 9 de diciembre, el delantero falleció a los 64 años de edad a causa de una “enfermedad incurable”, así lo reveló su esposa.

‘El Doctor Alfonso’ Morales

Una de las voces más icónicas del deporte mexicano, específicamente de la lucha libre y del boxeo, falleció el 17 de diciembre, por un deficiencia renal, a los 71 años de edad. Durante años se dijo el que defensor de los técnicos le daba vida dentro del cuadrilátero a Tinieblas.

Política y Noticias 2020

Ruth Bader Ginsburg

Durante casi tres décadas fue el rostro más conocido de la Suprema Corte en Estados Unidos. La jueza Ruth Bader Ginsburg —conocida con cariño como The Notorious R.B.G.— dejó una huella en la política norteamericana que no se olvidará pronto.

Mario Molina

Un ícono de la ciencia mundial y grandísimo referente de la academia mexicana. El ingeniero Mario Molina ganó un Premio Nobel de Química gracias a sus investigaciones en asuntos ambientales como la capa de ozono o el daño que hacen algunos gases a la atmósfera.

Lee Teng-hui

Tal vez no te suena mucho el nombre, pero imagínate la importancia de Lee Teng-hui que su apodo era “Señor Democracia”. Fue el primer presidente en Taiwan en ser elegido en elecciones, terminó con gobiernos autocráticos, apoyó el pluralismo y durante su vida luchó por la independencia de su nación.

Hosni Mubarak

También, a principios de año, murió Hosni Mubarak una polémica figura de la política del siglo XX. El militar egipcio, conocido por su liderazgo autoritario, estuvo casi 30 años en el poder en la nación africana hasta que fuera derrocado en lo que conocemos como la Primavera Árabe.

Sabah Al-Ahmad Al-Yaber Al-Sabah

Otro de nombre complicado, pero Sabah Al-Sabah era el emir de Kuwait durante los últimos 15 años. Aunque no fuera muy conocido, utilizó su voz como un líder de experiencia para lidiar con muchos conflictos en Medio Oriente. Aunque polémico por su postura frente a Palestina, en Kuwait se organizaron pláticas de paz para alivianar conflictos en Siria, Yemen o en Arabia.