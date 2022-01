Locket: La app que creó un desarollador para mandarle fotos a su novia

¿Qué es lo más grande que han hecho por amor? No dudamos que por acá tenemos un montón de románticos y románticas que le han demostrado a esa persona especial cuánto la quieren con regalos y mucho más. Sin embargo, estamos seguros que nadie se ha rifado como el creador de Locket, pues lejos de mandarle cartitas y cosas por el estilo a su novia, decidió desarrollar una aplicación completamente nueva con la cual pudiera mantener una relación a distancia.

Si no han ido hablar de esta app, de una vez les avisamos que lo más seguro es que oirán de ella a lo largo del 2022. Básicamente lo que hace esta plataforma es compartir fotografías para que aparezcan en un widget en las pantallas de inicio de los teléfonos móviles de amigos y familiares, como si se tratara de un portarretratos digital. Imagínense qué tan cañona está la aplicación que es la más descargada en la App Store en Estados Unidos.

La espectacular historia de Locket

Pero volviendo a la inspiración para crear Locket, el fundador de la app, ex becario de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple y recién graduado de la Universidad de Santa Bárbara, Matt Moss, contó en una entrevista para TechCrunch la historia de amor que lo motivó a trabajar en una herramienta para comunicarse con su novia. Resulta que en 2021 estaba desarrollando una plataforma de investigación llamada Hawkeye Labs.

Sin embargo, las cosas cambiaron drásticamente cuando su novia tenía que volver a la universidad. Es por eso que en cuestión de dos semanas puso manos a la obra y dio como resultado esta app. Tal cual, Moss explicó cómo estuvo la onda y por qué decidió dejar de lado el proyecto inicial para encontrar una forma de tener presente a su amorcito:

“Lo construí como un regalo para mi novia por su cumpleaños el verano pasado. Ella iba a volver a estudiar en otoño, así que estábamos a punto de empezar una relación a distancia. El proceso de tener una pequeña foto de ella en mi pantalla de inicio… me pareció muy atractivo. Una forma agradable de estar en contacto”.

Así que como verán, Matt Moss acabó utilizando Locket como si no hubiera un mañana con su novia durante los siguientes seis meses, enviándose unas cinco fotos al día. Como la aplicación también almacena las fotos enviadas y recibidas en su sección de historial, básicamente se convirtió en una forma divertida de tener una especie de álbum de sus fotografías. Aunque su idea no se quedó en un invento para los tortolitos.

De usarla con su novia a convertirse en la app más descargada en lo que va del 2022

Resulta que los amigos de la pareja empezaron a darse cuenta de la maravilla que creó Moss y empezaron a preguntar si podían utilizarla con sus propios novios o novias, familiares o amigos. Así que Matt decidió poner su creación completamente gratis en la App Store –por el momento es exclusiva para usuarios de iOS– en la víspera de Año Nuevo, donde rápidamente se convirtió en la aplicación más descargada en lo que va del 2022.

Por si esto no fuera suficiente, Matt Moss también hizo promoción de su app en TikTok y las cosas se salieron de control cuando aparecieron varios usuarios que hicieron lo mismo luego de probarla. Así que ya lo saben, si ustedes tienen iPhone y quieren una nueva experiencia para compartir fotos con un grupo cercano de cinco amigos/contactos, esta es la opción. Y sin duda, no tendríamos esta joyita si no hubiera sido porque el creador quería continuar con su relación a distancia.