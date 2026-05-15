Lo que necesitas saber: Después de más de tres décadas y llevar una vida tranquila, murió el que es considerado como el perro más viejo del mundo.

Estas son de las noticias que poco nos gusta contarte. Lamentablemente, se informó sobre la muerte a los 30 años de Lazare, un pequeño spaniel toy considerado como el perro “más viejo del mundo”.

El perro más viejo del mundo // Facebook: Ophélie Boudol

Muere Lazare, el perro “más viejo del mundo”

Bien dice Millhouse que “ya no hay buenos días, Bart, solo días”. La dueña del Lazare, el perro francés considerado como el perro “más viejo del mundo“, informó sobre la muerte de su querido compañero a los 30 años.

“Decidiste emprender tu vuelo en mis brazos, la noche del 14 de mayo, para reunirte con tu dueña, quien tanto te amó y te cuidó durante todos estos años”, compartió Ophélie Boudol, acompañado con un video de su mascota.

Lazare nació el 4 de diciembre de 1995 y pasó gran parte de su vida con la misma persona hasta que falleció y fue entregado a un refugio de animales. Fue ahí donde su reciente dueña lo encontró y decidió adoptar al “abuelito” del lugar.

A pesar de que su llegada a su nuevo hogar fue el pasado 18 de abril… según Ophélie, en tan solo un mes logró poner su vida patas arriba y su partida deja un gran vacío en su corazón.

El perro más viejo del mundo // Facebook: Ophélie Boudol

¿Tendrá el récord de ser el perro más viejo del mundo?

Si te preguntabas por qué hemos puesto entre comillas el hecho de que Lazare sea considerado el perro “más viejo del mundo” es porque oficialmente aún no ha sido reconocido como tal.

Y es que, aunque enviaron la documentación a Guinness World Records como una broma, esto se volvió una posibilidad después de la polémica que tuvo Bobi y cómo el título le fue retirado tras determinar que no se podía comprobar su edad.

De momento, la organización no ha dado una respuesta. Aunque para su dueña y hasta para el refugio en el que estuvo no hace falta un reconocimiento. Hasta pronto, querido Lazare.