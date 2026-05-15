¿Cuáles son los estados de la república a los que más chilangos se van a vivir?

Lo que necesitas saber: La migración de ciudadanos capitalinos a otras entidades de la república ha ido en aumento durante los últimos años. Aquí tenemos los estados que reciben más chilangos migrantes.

Muchos habitantes de provincia vienen a vivir a la CDMX, por no hablar de la gran cantidad de extranjeros que han llegado en los últimos años, pero los capitalinos también migran a otros estados de la república. Algunos optan por las playas y las ubicaciones más tranquilas y una buena parte se va a las grandes urbes. ¿Qué lugares prefieren los chilangos? Aquí hablaremos no solo de esos sitios, sino también de las diferentes razones.

Los diferentes estados del país ofrecen algo especial para los chilangos migrantes./Imagen Morelos Route Facebook

Entre los motivos principales están la búsqueda de una mejor calidad de vida, los altos costos y el encarecimiento de vivienda en la capital y la búsqueda de tranquilidad y seguridad. Acontecimientos como los terremotos de 1985 y 2017 generaron éxodos masivos de ciudadanos capitalinos a otros destinos, principalmente por el trauma, el daño a sus viviendas y el miedo a otros desastres naturales.

A algunos les llega el momento de cambiar de estilo de vida./Imagen Pexels

La posibilidad de trabajar a distancia aumentó de forma notable desde la pandemia y ese es otro factor que hace posible mudarse a lugares más tranquilos donde uno se puede olvidar del tráfico, las largas distancias, el ruido y la saturación urbana en general. En México hay localidades para todos los gustos y preferencias, pero de todos los estados del país, siete se destacan en las estadísticas como los que el chilango prefiere para irse a vivir.

Los estados del país a los que migran más capitalinos

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las entidades que concentran más del 70% de ciudadanos capitalinos migrantes son las siguientes, por orden de número de habitantes.

Estado de México

La gentrificación se ha vuelto una problemática general, en nuestro país y muchas otras partes del mundo. No se puede negar que las rentas, los costos de propiedades y estilo de vida en la CDMX se han elevado considerablemente con la llegada de ciudadanos de otros países. El Estado de México ocupa un puesto alto en el ranking de calidad de vida en este 2026.

El Estado de México está a la delantera./Imagen Pexels

Aunque tiene niveles de seguridad contrastantes en sus diferentes municipios, lugares como Huixquilucan, Metepec, Naucalpan o Atizapán de Zaragoza ofrecen fraccionamientos tranquilos en los que el precio de la vivienda no es tan elevado. Debido a la gentrificación, muchos chilangos se han desplazado hacia la periferia, y el Estado de México les permite seguir trabajando o estudiando en la CDMX.

Hidalgo

El estado de Hidalgo con su capital Pachuca “La Bella Airosa” es otra buena opción para los capitalinos que no se quieren alejar mucho de la CDMX. Entre otras de sus ciudades con excelente calidad de vida están Tizayuca y Mineral de la Reforma, con un costo de vida muy decente y un ambiente relajado entre calles empinadas y bellos paisajes montañosos.

Hidalgo es perfecto para un cambio de aires./Imagen gob.mx

Hidalgo es uno de los estados cercanos a la capital con mayores índices de seguridad, y aunque no colinda con la Ciudad de México, el trayecto entre los dos destinos es corto, por si los chilangos quieren darse una vuelta para visitar a la familia y los amigos. Entre otros de los mejores lugares para vivir en este estado están Tulancingo y Huasca de Ocampo, enmarcados en paisajes naturales.

Querétaro

Este estado también ofrece una mejor calidad de vida en cuanto a economía y seguridad. Su capital ofrece encantos coloniales y también es una metrópoli importante, con un ritmo menos acelerado. Cuenta con un gran mercado laboral en diferentes sectores y es perfecta para el esquema de trabajo híbrido al no estar tan lejos de la CDMX.

Querétaro ofrece una ciudad con una hermosa arquitectura colonial./Imagen Pexels

Querétaro es uno de los pilares históricos y culturales del país, ofrece hermosos espacios naturales como la Peña de Bernal, es famoso por su Acueducto de más de 70 arcos, su espectacular Ruta del Queso y el Vino y sus siete pueblos mágicos, entre otros atractivos.

Puebla

La capital poblana es una urbe mucho más tradicional. Además de una mejor economía y más tranquilidad, tiene una amplia oferta cultural y educativa, hospitales de primer nivel, centros comerciales y lugares de esparcimiento y es otro referente para la industria mexicana y los negocios.

Puebla de los Ángeles está a un paso de la CDMX./Imagen Pexels

Además de ser uno de los estados más cercanos a la Ciudad de México, cuenta con otros centros cosmopolitas que ofrecen una buena calidad de vida como San Pedro Cholula o Atlixco, muy cercanos a la ciudad principal, así como sitios residenciales como La Paz.

Morelos

Es otro de los estados que ofrece mucho menor estrés que la capital. Su clima cálido representa un paraíso para algunos, y el costo de viviendas en lugares como Cuernavaca, Jiutepec o Temixco es mucho más accesible que en la capital mexicana. La naturaleza está a la orden del día, lo que lo hace un lugar atractivo para las familias y los adultos mayores.

El estado de Morelos tiene un clima agradable y sitios encantadores./Imagen Morelos Route Facebook

Tiene una gran cantidad de sitios para relajarse como Tepoztlán con sus calles empedradas, Tlayacapan, cuna de los Chinelos, el parque de Las Estacas, Tequesquitengo o las Lagunas de Zempoala, lo que lo hace ideal para los que hacen home office.

Veracruz

Dicen por ahí que “Solo Veracruz es bello”, este estado ofrece un estilo de vida costero y tradicional sin la agitación de las grandes urbes. Es otro de los destinos principales para el éxodo chilango, sobre todo para aquellos a los que les encanta el calor y el clima tropical. La playa y el mar son ideales para olvidarse del estrés, y aquí se puede tener un ritmo de vida mucho más tranquilo.

Veracruz es bello en sus puertos y ciudades./Imagen Pexels

El puerto y lugares como Boca del Río ofrecen una gran cantidad de sorpresas y si se prefiere un clima más templado tenemos las ciudades de Orizaba y la capital, Xalapa, conocida como la “Atenas Veracruzana” y famosa por su excelente ambiente cultural, sus instituciones educativas, sus museos y jardines florales.

Quintana Roo

Este estado del sureste del país ofrece una gran cantidad de oportunidades gracias al constante crecimiento de la industria del turismo. Representa una buena oportunidad para empezar desde cero y el valor de la vivienda no es tan caro como en la CDMX. Es el lugar ideal para aquellos que quieren vivir muy cerca del mar y puede convertirse en algo así como unas vacaciones permanentes.

No es difícil adaptarse al bello clima de Quintana Roo./Imagen Pexels

Desde Cancún y Playa del Carmen con su estilo de vida cosmopolita, hasta Bacalar y Tulum con su ambiente bohemio, sus arenas blancas y sus aguas azul turquesa, Quintana Roo le ofrece a los chilangos un cambio total de aires al que no resulta difícil adaptarse.