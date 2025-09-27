Los árboles más altos de la CDMX

Lo que necesitas saber: Entre los árboles de la Ciudad de México podemos encontrar algunos que alcanzan los 30 metros de altura. Aquí te contamos.

En la capital mexicana encontramos una gran variedad de árboles de distintas especies, entre algunas que son nativas del Valle de México, así como otras que llegaron desde otras regiones, todos ellos se encargan de oxigenar el ambiente y embellecer el paisaje. Veremos cuáles son los árboles más altos que podemos encontrar en la CDMX, esos que alcanzan la altura de un edificio y han visto el crecimiento de la urbe a través de los años.

Los árboles urbanos forman parte de nuestra vida cotidiana./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

Los árboles de la ciudad cumplen con diferentes funciones, tanto ecológicas como estéticas y culturales. En la capital contamos con alrededor de 3.5 millones de diferentes ejemplares. Muchos de ellos tienen cientos de años de edad o alcanzan más de 20 metros de altura y se han vuelto personajes icónicos y muy queridos entre los ciudadanos.

Muchos de nuestros árboles tienen más de 100 años./Imagen Árboles de la CDMX Instagram

El crecimiento urbano cambia el paisaje, pero la naturaleza sobrevive como un elemento indispensable para nuestra vida diaria. Los árboles nos proporcionan oxígeno, sombra y frescura, además de ser refugio para aves y otras especies. La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) se encarga de mantenerlos libres de plagas y otras enfermedades.

Árboles más altos de la CDMX

Aquí tenemos algunas de las especies que habitan en la Ciudad de México y que se caracterizan por su gran altura. Podemos encontrarlos contando sus propias historias en parques, calles y avenidas, dándole armonía al panorama, sumergidos entre los grandes edificios.

13 árboles de la CDMX son Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad./Imagen Casa de Gobierno en Azcapotzalco Facebook

Recientemente el Gobierno de la CDMX distinguió a 13 árboles patrimoniales por su antigüedad y por su vínculo social con la comunidad. Entre ellos tenemos algunos de gran altura, considerados como memoria viva e histórica de nuestra sociedad. Aquí presentamos cuáles son los árboles de mayor altura que adornan nuestra ciudad.

Ahuehuetes (Taxodium mucronatum)

También conocidos como “los viejos del agua”, los ahuehuetes son considerados como los árboles nacionales de México desde 1910. En la CDMX podemos encontrarlos generalmente en lugares como el Bosque de Chapultepec, Xochimilco o Azcapotzalco. Son considerados como símbolos de sabiduría y longevidad y llegan a alcanzar los 40 metros de altura.

El ahuehuete es el árbol nacional mexicano./Imagen sedema.cdmx.gob.mx

En la capital tenemos varios ahuehuetes famosos, uno de ellos es el del barrio de Santa Catarina en Azcapotzalco, tiene 27 metros de altura y más de 700 años de edad y recientemente se le nombró como uno de los 13 árboles patrimoniales de la ciudad gracias a su importancia cultural y el cariño de la gente.

En los bosques, canales y pueblos de Xochimilco existe una gran cantidad de estos árboles legendarios, algunos de ellos considerados como monumentales por su altura se más de 25 metros. El más representativo es “El Sabino”, ubicado en el barrio de San Juan y que según cuentan, fue plantado por el emperador Cuauhtémoc.

“El Sabino” en el barrio de San Juan, en Xochimilco./Imagen Mi País México Facebook

Otros ahuehuetes famosos de la ciudad son el “Árbol de la Noche Victoriosa” en la Calzada México Tacuba y el “Sargento” del Bosque de Chapultepec, que aunque hoy ya están secos, llegaron a alcanzar los 40 metros de altura. Sus restos se conservan como vestigios históricos y culturales.

Fresnos (Fraxinus uhdei)

Son otros de los árboles característicos de la CDMX. Originarios de la región central del país, durante la colonia muchos de ellos se plantaron en los paseos y calzadas de la Nueva España. Cuando se creó la Alameda Central en el Centro Histórico, se plantaron varios álamos que no prosperaron y fueron sustituidos por hermosos fresnos.

La calle de Francisco Sosa en Coyoacán es famosa por sus grandes fresnos./Imagen mexicocity.cdmx.gob.mx

También durante la colonia se plantaron estos árboles para delimitar la división de terrenos y propiedades. Los fresnos más viejos de la ciudad están en el Bosque de Chapultepec, Tlalpan y el barrio de Coyoacán. La calle de Francisco Sosa se caracteriza por tener algunos de los más grandes y longevos de la ciudad, con más de 20 metros de altura y 150 años de edad.

El fresno más famoso de la capital es “Eugenio”, un frondoso ejemplar que también cuenta con más de 150 años de edad y alcanza los 30 metros de altura. Está en un predio de la Cerrada de Eugenia en la Colonia Del Valle y existe desde antes de la fundación de este barrio. En 2023 iba a ser talado por una inmobiliaria, pero los vecinos se opusieron y hoy es considerado como Patrimonio Natural y Cultural de la CDMX.

“Eugenio” es un fresno de la Colonia Del Valle que mide 30 metros de altura./Imagen jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx

Lamentablemente “Eugenio” tenía un compañero conocido como “Eugenito” que habitaba a sólo unos metros de él. Ese fresno sí fue derribado recientemente para que su lugar sea ocupado por un proyecto inmobiliario.

Sicomoros (Ficus sycomorus)

Son árboles nativos que prefieren los suelos húmedos, tienen flores y los que hay en la CDMX llegan a medir 25 metros de altura, aunque en los bosques pueden alcanzar una altura de 55 metros. Tienen hojas grandes y se caracterizan porque su corteza se desprende y deja una superficie blanca al descubierto.

El sicomoro es otro árbol común de gran altura./Imagen Árboles de la Ciudad de México Facebook

En la capital mexicana los podemos encontrar en Paseo de la Reforma, el Parque México y el Bosque de Chapultepec. Prefieren las zonas templadas y la sombra.

Jacarandas (Jacaranda mimosifolia)

Los famosos árboles de jacaranda que llegaron a la ciudad desde Brasil en el siglo XX, pueden alcanzar los 30 metros de altura. Es común verlos por toda la ciudad con sus características flores de color lila en primavera y son abundantes en la Alameda Central y el Centro Histórico, Paseo de la Reforma y Ciudad Universitaria.

Los árboles de jacaranda ya forman parte de nuestra identidad./Imagen México Lindo y Querido Facebook

Desde su llegada a la CDMX se volvieron un elemento característico y parte de nuestra identidad.

Otros árboles altos de la capital mexicana

Entre otras especies que alcanzan más de 20 metros de altura tenemos al Eucalipto (Eucalyptus globulus), que llegó a México desde Australia y Tasmania en el siglo XIX y habita en los Viveros de Coyoacán, Chapultepec y algunas calles de la colonia Condesa.

El eucalipto es otro de los grandes árboles que encontramos en la CDMX./Imagen Árboles de la Ciudad de Mëxico Facebook

También el Pirul (Schinus Molle), originario de Perú y que podemos encontrar en Ciudad Universitaria con ejemplares de 25 metros de altura, así como varias especies de cipreses y pinos que encontramos por la ciudad y en los bosques de los alrededores

El ahuehuete “El Sargento” en la década de 1930./Imagen Bosque de Chapultepec Facebook

Nuestros árboles urbanos con sus grandes copas y sus frondosos troncos se encargan de embellecer y mantener sana a la CDMX, son protagonistas de la historia y ya es costumbre que nos acompañen en nuestra vida cotidiana.