Cha-le: Maestra promete llevar a sus alumnos a Disneyland y NASA pero los estafó

Estamos seguros que muchos por acá, cuando eran niños, soñaban con la idea de viajar a Disneyland. Y la verdad es que no los culpamos, porque en ese espacio es posible convivir con Mickey Mouse y los demás personajes de la empresa, pa’ pronto, es uno de los lugares más felices en la Tierra. Sin embargo, no todos los sueños de la infancia se hacen realidad y peor si hay personas que se encargan de destruirlos, como el caso de una maestra.

Nosotros les hemos contado varias historias manchadas de profesores, como la de una mujer que se burló del único alumno que regresó a clases presenciales (POR ACÁ pueden checar lo que pasó). Pero en esta ocasión les traemos algo más gacho, pues Briseida “N”, profesora y directora del Colegio Moderna de Sabinas, ubicado en Coahuila, le picó los ojos tanto a sus estudiantes como a sus familias, porque no los llevó a ver a Mickey y compañía.

La maestra le prometió a sus alumnos que irían a Disneyland y la NASA

De acuerdo con distintos medios, desde 2019 la maestra organizó una excursión a Disneyland y la NASA. Muchos padres de familia confiaron en que sus hijos tendrían la enorme oportunidad de conocer estos lugares ya que en la página de Facebook de la escuela, había un montón de imágenes de otros alumnos visitando el famoso parque de diversiones. Es por eso que sin pensarlo, los papás comenzaron a depositar dinero para asegurar el lugar de sus retoños.

Supuestamente, la idea era que 29 alumnos de un grupo visitaran las atracciones de la casa de Mickey Mouse, mientras que los otros 24 restantes recorrerían las instalaciones de la agencia espacial de los Estados Unidos. A cada estudiante se le pidieron 28 mil pesos para asegurar su lugar en este viaje y por supuesto que sus padres fueron pagando de poquito en poquito, pero al final todos lograron juntar la cantidad.

Esta profesora se robó el dinero de las excursiones

Sin embargo, la llegada de la pandemia del coronavirus afectó la economía de los padres de familia y previendo que la cosa se pondría complicada, algunos decidieron cambiar de escuela a sus hijos y pidieron su reembolso por todo lo que depositaron para ambos viajes. Pero contra todo pronóstico y en un plot twist que jamás vimos venir, la maestra defraudó a todos y se clavó el dinero de las excursiones… así como lo leyeron.

Sabina “N” se dio a la fuga con los pesitos que los papás le dieron y hasta el momento se desconoce el paradero tanto de la profesora como del dinero. Según distintas fuentes, la cantidad que se llevó ronda cerca del millón de pesos, pero aunque ustedes no lo crean, la cosa no paró ahí. Por si esto no fuera suficiente, esta mujer también usó datos personales para pedir un préstamo a distintos bancos; sí, no es broma.

La escuela está devolviendo el dinero a los padres de familia

Pero la situación se puso bastante densa porque resulta que la maestra usó los nombres de la mayoría de los padres de familia como referencia para solicitar créditos en diferentes instituciones bancarias las cuales, como era de esperarse, están pidiendo el pago del dinero que le prestaron. Para que se den una idea de lo grave que es la situación, el Código Penal de Coahuila señala que quien defraude como más de 800 mil pesos podrá recibir de tres a nueve años de prisión.

De acuerdo con un comunicado publicado por el Colegio Moderna de Sabinas, se deslindaron por completo de Sabina “N” y declararon que ya están haciendo todo lo posible para indemnizar a los padres de familia a los que esta profesora les picó los ojos, ¿de qué manera? Bueno, pues devolviéndoles todo el dinero a los afectados. Así, sin más, los niños tuvieron que olvidarse de su viaje a Disneyland y la NASA por culpa de una finísima persona.