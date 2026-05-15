Lo que necesitas saber: De acuerdo con las autoridades, este incremento está compuesto de distintos componentes en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario

Este viernes 15 de mayo, mientras cientos de integrantes de la CNTE salieron a las calles de la CDMX para marchar en el marco del Día del Maestro… las autoridades mexicanas anunciaron un aumento salarial del 9% para los maestros.

Meme Pato Lucas dinero. Foto: Redes sociales

Anuncian aumento salarial del 9% para maestros

Así como lo leíste. Al igual que el año pasado, las autoridades anunciaron un incremento salarial para los maestros en el marco de su celebración. Aunque esta vez no fue del 10% sino del 9.

Fue durante un evento para conmemorar el Día del Maestro que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó sobre este incremento… que busca reconocer su labor.

“Quiero anunciar que hemos acordado con los maestros un incremento salarial del 9 por ciento que está compuesto entre prestaciones y reconocimiento al salario”, señaló.

Aumento en medio de protestas…

Aunque eso sí, el anuncio no se ha salvado de las críticas. Mientras el gobierno de México intenta dar un mensaje de apoyo a los maestros… integrantes de la CNTE realizan movilizaciones en calles de la CDMX.

¿El motivo? Visibilizar las problemáticas que enfrentan a la hora de ejercer y exigir, entre otras cosas, la abrogación de la reforma educativa, desaparición del esquema de UMAs y Afores, eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y un aumento salarial del 100% al sueldo base.

Y es que, como podrás ver, estas demandas a las autoridades no son nuevas. Sin embargo, los maestros no han tenido una respuesta positiva en la atención de sus peticiones.